Насколько вероятны археологические находки, которые могут задержать строительство первого нарвского магазина Lidl? Отвечает инспектор по охране объектов старины

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Как сообщал ранее prospekt.ee, на прошлой неделе стартовало строительство первого нарвского магазина популярной сети Lidl, которое планируют завершить ровно через год, в феврале 2021-го. Не задержат ли стройку археологические находки, которые могут быть сделаны в ходе земляных работ?

Фото: Роман Викулов

При том, что Lidl возводят близко к историческому центру Нарвы, можно предположить, что земляные работы могут обернуться какими-либо археологическими находками, которые могут поломать график строительства, если потребуют доскональных исследований.

Так было, например, со строительством Нарвского колледжа Тартуского университете на Ратушной площади.

Старший инспектор по охране объектов старины городского Департамента архитектуры и планирования Мадис Туудер говорит, что вероятность каки-либо находок есть, но ничего особенно интересного он не ожидает.

«В Нарве всегда есть вероятность наткнуться при строительных работах на какие-то исторические находки, но в данном случае шанс обнаружить что-то важное, по-моему, невелик. Конечно, там будут остатки довоенных зданий, но, может быть, и что-то неожиданное. Никогда нельзя знать заранее на 100 процентов, что скрывает в себе земля», - признается Мадис Туудер.

Роман Викулов





