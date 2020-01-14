ФОТО: Клуб Classic Riders провел в Нарве зимний фестиваль и выставку старинных мотоциклов

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Нехарактерным было для Художественной галереи субботнее утро 8 февраля – во дворе храма искусств ревели моторы. Свой зимний фестиваль и выставку старинных мотоциклов проводил клуб Classic Riders.

Более двадцати заслуженных машин заняли двор галереи. Большинство составляли всё еще привычные, советских времен «Уралы», «Ижи» и «Явы», представленные в самых разных модификациях. Был и милицейский «Урал», и редкая «Ява» в военном исполнении. Но среди них попадались и поистине раритетные экземпляры, например, BMW 1943 года выпуска – естественно, тоже «милитари», вся немецкая промышленность в те годы работала на войну.

Кто, как и зачем собрал в одном месте старинные мотоциклы? Об этом мы говорим с членом правления клуба Classic Riders Владимиром Лосевым.

- Изначально, - рассказывает он, клуб был зарегистрирован в Нарва-Йыэсуу, но члены правления – из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Таллинна. Клуб, по сути, небольшой, но он постоянно растет.

- По количеству собранной здесь техники небольшим Classic Riders не назовешь…

- Здесь представлена не только наша техника. Мы проводим зимний фестиваль, и в его рамках приехали гости из России, Финляндии и из разных уголков Эстонии.

- Зима – не самое комфортное время для поездок на мотоцикле…

- Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда, - шутит Владимир. А почему зимой? Летом очень много самых разных мероприятий, невозможно везде успеть, трудно собрать людей. Семь лет назад мы собрались зимой, и это всем понравилось. И с каждым годом участников становится всё больше и больше.

Что такое старинный мотоцикл? Все представленные машины далеко не новые, но, оказывается, есть свои тонкости. Владимир обращает внимание, что некоторые мотоциклы имеют черные номера. Эти номера присваиваются тем машинам, которые прошли аттестацию и официально числятся раритетной техникой. Оценивает технику специальная комиссия.

- Что дает такой статус?

- Сердце греет, - смеется Владимир. – Это приятный бонус. Такой статус получает техника 35 лет и старше, она должна быть идеально восстановлена, соответствовать времени выпуска. Если человек смог это сделать, то он получает черные номера. Это как признание его заслуг.

Большинство мотоциклов приехало в Нарву своим ходом, в частности, из финского Лахти. А BMW Solo 1947 года выпуска – из Тарту.

Восстановление старинных мотоциклов – международное движение, и Classic Riders знают во многих странах. Мотоциклисты – люди увлеченные, между ними нет злой конкуренции, наоборот, царит взаимопомощь, взаимовыручка. Найти нужную деталь, помочь в ремонте – в порядке вещей. И, конечно, ребята стремятся показать результаты своих трудов, ведь их стараниями машины обретают вторую молодость. Для этого и проводятся такие фестивали.

Текст и фото Виталия Школа