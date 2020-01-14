ФОТО: 100-летие отношений Эстонии и Польши в Нарве отмечают конкурсом Шопена

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XIII Международный конкурс юных исполнителей музыки Шопена в Нарве стартовал в минувшее воскресенье. Он продлится до субботы, 15 февраля, когда состоится заключительный гала-концерт лауреатов.

Репетиции, прослушивания, радость или огорчение по поводу попадания в очередные туры — все эти моменты, сопутствующие любому конкурсу, на этой неделе переживают участники, прибывшие в Нарву из 10-ти стран мира. Помимо Эстонии, чью честь защищает лишь одна конкурсантка (это 16-летняя Тяхе-Лее из Таллиннской средней музыкальной школы), на конкурс прибыли юные исполнители из России, Азербайджана, Финляндии, Украины, Беларуси, Литвы, Польши, Швейцарии и Германии.

Из заявленных в регистрации 40 участников до Нарвы добрались 35. Большинство из них — россияне — всего 14 участников. Далее по количеству конкурсантов следует Польша, приславшая шестерых исполнителей.

Как сказал на открытии Шопеновского конкурса, прошедшего в малом зале концертного дома «Женева», заместитель посла Польши в Эстонии Томаш Шератис, нарвский конкурс — один из самых трудных для молодых исполнителей музыки Шопена за пределами Польши. Он представляет собой не только состязание, но и приобретение опыта, обучение друг у друга и в ходе мастер-классов, которые традиционно дают члены международного конкурсного жюри.

Приветствовавший участников конкурса от Министерства кульитуры Эстонии Эдуард Одинец отметил, что именно открытием очередного Шопеновского конкурса в Нарве отмечается 100-летие зарождения дипломатических отношений между Эстонией и Польшей.

Полный текст читайте в будущем номере "Нарвской газеты".

Текст и фото: Наталья Соболева