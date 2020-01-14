Подорожает ли в Нарве вывоз мусора? Читатель спросил, мы узнали, что ждет нарвитян

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Уважаемая редакция! Читал в республиканской прессе, что государство намерено повысить стоимость вывоза мусора. У нас в Нарве, насколько я знаю, стоимость вывоза мусора в пересчете на всех жителей многоэтажек по карману пока не бьет, но люди не очень охотно занимаются сортировкой, читал об этом в вашей газете, написал нам Александр Петрович, пенсионер, задав главный вопрос. Что ждать нарвитянам в связи с новыми планами – очередного подорожания на вывоз мусора?

Действительно, государственный портал err.ee сообщал, что согласно прогнозам Министерства окружающей среды, в будущем вывоз смешанных бытовых отходов подорожает по всей стране. Министерство обосновывает это тем, что в Эстонии отходы сортируются недостаточно, и повлиять на поведение людей можно лишь ценой переработки. Кроме того, квартирным товариществам придется платить за аренду контейнеров для упаковки. В то же время стоимость вывоза сортированного мусора такими темпами расти не должна и может даже понизиться. Напомним, что согласно директиве ЕС, сортировка мусора обязательна, с 2020 года на переработку должно отправляться не менее 50% отходов.

Объявлен новый конкурс

В Нарве с 26 июля 2017 года вывоз смешанных бытовых отходов и бумаги (картона) осуществляется на основании договора об указании услуги организованного сбора и вывоза отходов, заключенного между Нарвской городской управой и фирмой-перевозчиком OÜ Ekovir. Договор заканчивается в этом году, и Нарвская управа объявила 3 февраля новый конкурс.

Директор Департамента городского хозяйства НГУ Елена Скулачева рассказала, что при подготовке конкурса у специалистов возникло предложение включить в него и такой вид отходов, как смешанная упаковка. Смешанная упаковка – это отходы, включающие в себя пластик, стекло, картонную упаковку от молока и сока, консервные банки и пр.

Сейчас для сбора отходов упаковки в Нарве имеется несколько вариантов. Так, КТ могут заказать отдельный контейнер для сбора упаковки у компании AS Ragn-Sells. Одноразовое опустошение такого контейнера стоит 2,40 евро, включая налог с оборота. Для частных жилых домов есть возможность заказать бесплатную услугу «Мешок для сбора упаковки». Также по городу практически у каждого торгового центра, таких как «Фама», «Астри» и пр. установлены общественные контейнеры для сбора упаковки. В них каждый может бесплатно положить отходы упаковки.

Получится ли гарантировать цену?

Дмитрий Королёв, старший специалист по окружающей среде Департамента городского хозяйства НГУ, пояснил, что город заключает договор на вывоз смешанной упаковки ежегодно, при этом каждый раз есть неопределенность, захочет ли партнер, отвечающий за сбор и утилизацию упаковки, продлевать этот договор.

Дмитрий Королев:

- Сейчас действует цена в 2,40 евро на вывоз смешанной упаковки. Если договор в 2020 году не будет вновь перезаключен, то сложно сказать, кто будет осуществлять вывоз упаковки и будет ли вообще, а также, какой будет цена для конечного потребителя – квартирных товариществ и прочих домовладений. Если же мы включим смешанную упаковку в организованный сбор и вывоз отходов, то появится возможность установить цену сразу на три года, на весь срок действия договора. То есть мы хотим сделать услугу постоянной для потребителя и гарантировать стабильность цены.

Нарвское городское собрание на сессии 30 января дало согласие управе провести новый конкурс «Оказание услуги по организованному сбору и вывозу отходов в городе Нарве в 2020-2023 годах», а также внесло ряд поправок в «Порядок организованного вывоза отходов в городе Нарве» и «Правила переработки отходов в городе Нарве».

НАША СПРАВКА:

Вывоз крупногабаритного и строительного мусора заказываются в зоне так называемого свободного рынка, то есть у фирм, имеющих лицензию на вывоз таких видов отходов. Их список можно найти на сайте Департамента окружающей среды https://eteenus.keskkonnaamet.ee/, а также и на городском сайте http://narva.ee/ru/gorosaninu/gorodckoe_hosaictvo/othodo//

Отходы электроники и возникшие в быту опасные отходы (лаки, краски и т.д.) принимаются бесплатно на Нарвской сортировочной станции: ул. Lääne, 7 (ранее Rahu, 3b).

Софья Боборенко