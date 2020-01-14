Нарвитяне удостоены медалей в честь 75-летия Победы в числе первых

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Медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были вручены пережившим ленинградскую блокаду жителям Нарвы во время торжества, состоявшегося в эту среду в Доме культуры "Ругодив".

Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков поздравил участников торжества от имени Посла Российской Федерации Александра Петрова, а также от имени всех своих коллег – дипломатов, работающих в Таллинне, Нарве и Тарту.

По сообщению Генерального консульства России в Нарве, памятными медалями в честь 75-летия Победы еще до 9 мая будут награждены 603 жителя Эстонии. Это – ветераны войны, блокадники и малолетние узники фашизма, проживающие в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

Указ Президента России о награждении вышел 13 июня прошлого года, и нарвитяне, бывшие ленинградцы, оказались одними из первых, удостоенных этой высокой чести.

Подробнее о прошедшей встрече читайте в газетах «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» от 13 февраля.

Сергей Трохачев

Фото: Александр Цкаев, narvaphoto.ee