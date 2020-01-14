ФОТО: В Нарве начинается строительство первого в городе магазина LIDL

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Начинается строительство первого нарвского магазина популярной сети LIDL, обещающей потеснить действующих игроков эстонского рынка продовольственных товаров. Ориентировочно долгожданный магазин будет построен в течение года.



Фото: Роман Викулов

Пустырь в начале Таллиннского шоссе, где некогда находился нарвский молокозавод, очистили от снега, привезли элементы ограждения, которым окружат территорию, начинаются земельные работы.

Один из работающих на месте будущего LIDL строителей сказал prospekt.ee, что происходит именно начало большой стройки.

То, что планомерное возведение здания фактически уже стартовало, подтвердила нам и директор городского Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно.

По ее словам, первый нарвский LIDL будет готов принять покупателей примерно через год.



Напомним, что уже бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев считает достижением нарвских властей то, что им удалось склонить инвестора найти интересное арзхитектурное решение для здания магазина в центре Нарвы.

«Первоначально застройщик пришел и сказал: хотим строить магазин, и он будет выглядеть так, - рассказывал Сергеев. - И это была бы достаточно унылая коробка. Но мы сказали: нет, сделайте, пожалуйста, так, чтобы внешний вид магазина был приемлемым для центра города. После долгих переговоров удалось договориться с девелоперами о проведении архитектурного конкурса. В результат никто не верил, потому что это был конкурс практически только на фасад здания. Но конкурс состоялся».



По словам бывшего архитектора, застройщик согласился интересным образом обустроить и прилегающую территорию.

«Важный аспект проекта в том, что перед магазином будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам – своеобразной дружелюбной игривости, человеческого масштаба», - отмечал Сергеев.



Wiki-справка:

Lidl — немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров, распространённых в Европе. Ассортимент товаров Lidl насчитывает около 2000 наименований. На многих товарах, продаваемых в этой сети, информация о настоящем производителе отсутствует; вместо этого пишется: Lidl Stiftung & Co. KG — подобная стратегия называется «собственная торговая марка».















