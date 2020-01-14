Щедро! Пособие для нарвских садовых товариществ подняли в два раза - до 30 тысяч евро

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Депутаты Нарвского городского собрания одобрили поправки в Порядок выплаты субсидий садоводческим товариществам. Лимит субсидии поднялся в два раза и теперь составляет 30 тысяч евро.

На строительство и ремонт грунтовых дорог можно получить до 30 процентов от суммы затрат, на ямочный ремонт и на приведение в порядок мелиоративных канав - до 20 процентов. Архив «ВП»

Плюс 15 тысяч

Порядок выплаты субсидий садоводческим товариществам действует в Нарве с 2008 года, и в городском бюджете ежегодно закладываются средства на помощь для СТ. Однако большая часть из 54 тысяч евро, выделенных в 2019 году, осталась невостребованной.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва пояснила, что, согласно документу, каждое товарищество может просить у города субсидию на благоустройство своей территории, при этом размер ее ограничивался 15 тысячами евро. Это значит, что садоводы могли рассчитывать на поддержку различных необходимых работ в течение нескольких лет на сумму, не превышающую данный лимит. За прошедшие годы практически все садовые товарищества воспользовались правом на субсидию и, согласно Порядку, уже не могли обращаться за помощью к городу.

Теперь же, после принятых на последней сессии поправок, СТ Нарвы смогут ходатайствовать о компенсации своих расходов на деятельность, указанную в Порядке, в размере ещё 15 тысяч евро (с налогом с оборота).

Напомним, что городской бюджет может компенсировать СТ до половины стоимости работ по строительству или реновации дорог с асфальтовым покрытием, реновации электролиний, строительства скважин, водопроводов и пожарных водозаборов (в том числе проектирование и составление детальных планировок).

На строительство и ремонт грунтовых дорог можно получить до 30 процентов от суммы затрат, на ямочный ремонт и на приведение в порядок мелиоративных канав - до 20 процентов.

Ещё одна поправка

Депутат Алексей Мяги от имени комиссии по городскому хозяйству предложил при строительстве пожарных водозаборов, скважин и водопроводов не ограничиваться установленным лимитом. Поскольку эти работы дорогостоящи, но крайне необходимы для садовых товариществ. СТ сможет получить компенсацию в размере 50 процентов от затраченных средств на строительство водозабора и проч., даже если сумма превысит 30 тысяч евро.

Включили в перечень

Комиссия горсобрания по квартирным и садовым товариществам предложила внести ещё одну существенную поправку в документ: включить садоводство «Энергетик-2» в список товариществ, имеющих право ходатайствовать о субсидии.

Елена Пахомова, руководитель комиссии по квартирным и садовым товариществам:

- Так получилось, что из всех наших садоводческих товариществ только СТ “Энергетик-2” не могло ходатайствовать о выделении субсидии, поскольку раньше находилось на административной территории волости Вайвара (ныне это город Нарва-Йыэсуу). В то же время практически все члены этого товарищества являются жителями Нарвы и платят налоги городу Нарве.

Коснутся не всех

Валентина Шелих, член правления Союза нарвских СТ, поддерживает принятые изменения, но замечает, что реально коснутся они не всех товариществ.

Валентина Шелих:

- Повышение суммы субсидии будет, безусловно, хорошим подспорьем для небольших садов. В то же время большие товарищества, вроде нашего «Светофора», уже получили от города помощь в размере порядка 30 тысяч евро, когда в конце 2000-х годов занимались реновацией электросетей. Думаю, что вновь до нас очередь дойдет ещё не скоро.





Софья Боборенко







