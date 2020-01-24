Нарвские оппозиционеры пожаловались на муниципальное издание Narva Linnaleht в Комиссию по надзору за финансированием партий

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Оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания обратились в Комиссию по надзору за финансированием партий с предложением оценить правильность и прозрачность деятельности муниципальной газеты Narva Linnaleht.

Целевое учреждение Narva Linnaleht было основано по предложению коалиционной фракции, в поддержку которого 25 октября 2018 года проголосовало городское собрание, написали представители фракции «Наша Нарва» председателю Комиссии по надзору за финансированием партий Лийзе Овийр.

Согласно пунктам 2.2.1 и 2.2.2 устава целевого учреждения Narva Linnaleht (внесено в коммерческий регистр 16.11.2018), через данную газету осуществляется информирование жителей города о деятельности городского собрания, городской управы и находящихся в ее ведении учреждений, а также юридических лиц с долей участия города, и передается информация о происходящих в городе и регионе мероприятиях и прочих новостях городской жизни, рассказывается об учреждениях и предприятиях, ведущих деятельность в этом регионе, а также предоставляется людям возможность выражать свои мнения и передавать сообщения, обращают внимание оппозиционеры.

В 2018-м году газета Narva Linnaleht получила финансирование в размере 30 000 евро, в 2019-м году – 145 000 евро и в этом году – 145 000 евро. На данный момент известно, что служащие городской управы еще отдельно платят за свои объявления, поэтому целевому учреждению поступают дополнительные ресурсы из городского бюджета.

Мы считаем необходимым проверить, целесообразно ли использованы средства местного самоуправления как таковые. Также необходимо оценить, информируются ли местные жители с помощью газеты или имеется ли помимо информации журналистский материал с политическим уклоном в непропорциональном объеме, указывает «Наша Нарва».

Местные жители, постоянно читающие эту газету, делают такие выводы из содержания статей и из опыта членов оппозиции, если у них не было возможности внести свой вклад в газету на равных основаниях с членами собрания, входящими в коалицию. Прилагаем к письму обращение Катри Райк к этой городской газете и ответ, в котором говорится, что опубликование статьи в газете Narva Linnaleht стоило бы 420 евро вместе с налогом с оборота. При этом целевое учреждение Narva Linnaleht не имеет прейскуранта, находящегося в открытом доступе.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что целевое учреждение Narva Linnaleht не отвечает требованиям закона об организации местного самоуправления, согласно которым местное самоуправление может создавать учреждения, в том числе целевые учреждения, для выполнения важных для города задач. На данный момент целевое учреждение Narva Linnaleht, функционирующее за счет городских средств, имеет необоснованное конкурентное преимущество перед выходящими в Нарве газетами «Город», «Нарвская газета» и «Виру Проспект», финансируемыми за счет частного капитала.

Поскольку необходимо опубликование информации городской управы и городского собрания, следует оценить, будет ли обеспечено выполнение этого обязательства благодаря нахождению партнера из числа имеющихся изданий путем проведения открытого конкурса либо с помощью какого-либо другого решения, заключают оппозиционеры.