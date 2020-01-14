Нарвской больнице вручили чек на 2 900 евро. Спасибо нарвским Selver и покупателям магазинов

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Именно столько собрали два нарвских магазина торговой сети Selver и их покупатели в ходе традиционной благотворительной акции «Вместе легче». Эта сумма пойдет на приобретение комплексного реанимационного стола для новорожденных.

Фото: Вручение символического чека проходило в торжественной обстановке в Школе матерей, которая работает при родильном отделении Нарвской больницы. Светлана Зайцева

Вручение руководству Narva Haigla символического чека представителями Selver (заведующая Astri Selver Ирина Марцинкевич и ее заместитель, руководитель по обслуживанию клиентов Олеся Отчик) в Нарве проходило на прошлой неделе, 30 января, в Школе матерей, которая работает при родильном отделении Нарвской больницы. Именно эта аудитория была выбрана неслучайно: ведь в ходе нынешней кампании (а надо отметить, это уже семнадцатая по счету благотворительная кампания Selver) в 53 магазинах Selver по всей Эстонии c конца ноября собирались деньги для поддержки родильного отделения или детской больницы своего уезда.

Клиенты Selver могли поддержать медицинские учреждения, купив шоколадку производства Kalev или светоотражатель с символикой кампании, просканировав специальный код, расположенный в торговом зале, или оставив наличные в ящиках для пожертвований или в специальных стаканчиках на кассах. В этом году были открыты и линии поддержки, позвонив на которые, можно было пожертвовать 5 или 10 евро.

Важный вклад внесли и партнеры по кампании: свою продукцию предоставили Kalev (серия «Maiuspala»), вода Tartu Mill Haage и Mayeri (капсулы для стирки).

Всего в ходе благотворительной компании было собрано 105 400 евро. Они будут разделены между детскими и родильными отделениям 16 эстонских больниц.

По словам руководства Нарвской больницы, пожертвованные 2900 евро станут дополнением к затратам по приобретению нового комплексного реанимационного стола для новорожденных.

- Он удобен для выхаживания младенцев, проведения кратковременных процедур (например, отсосать слизь сразу после рождения ребенка, срочно подать кислород) и продолжительных поддерживающих мероприятий, - объясняет руководитель лечебной работы Нарвской больницы Пилле Летюка. - К слову, полная стоимость стола составляет 25 - 26 тысяч евро. Недостающую сумму будем добавлять из нашего бюджета.

В родильном отделении и сейчас есть три реанимационных стола для новорожденных, но один уже выходит из строя, его необходимо заменить на новый.

В прошлом году в ходе кампании «Вместе легче» для Нарвской больницы было собрано 3 200 евро.

- Эта сумма составила примерно четверть стоимости уникальной родовой кровати Ave 2, которую мы приобрели в 2019 году для нашего родильного отделения, - пояснил член правления SA Narva Haigla доктор Олев Силланд. - Она приносит будущим мамам максимальную безопасность и комфорт. Таких кроватей в Эстонии буквально единицы.

НАША СПРАВКА:

В течение нескольких лет сумма пожертвований, собранных в рамках кампании и распределенных между медицинскими учреждениями, превысила миллион евро. Нынешней кампанией «Вместе легче» Selver поддерживает Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, Детский фонд Клиники Тартуского университета, Пярнускую больницу, Курессаарескую больницу, Хийумааскую больницу, Ида-Вирускую центральную больницу, Нарвскую больницу, Вильяндискую больницу, Валгаскую больницу, Южно-Эстонскую больницу, Пылваскую больницу, Ярвамааскую больницу, Ляэнемааскую больницу, Рапласкую уездную больницу, Ракверскую и Йыгеваскую больницы.

Скоро основанная в 1995 году сеть эстонских супер- и гипермаркетов Selver отметит свое 25-летие.



