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Город / В центре внимания / Конвейер новостейПроблемную ситуацию «Матвейки» обсудят за круглым столом в Нарвской горуправе

Дата публикации: Сегодня, 14:13 Просмотрено: 195

Нарвская городская управа организует круглый стол для поиска возможных решений проблемной ситуации, сложившейся в MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskus Matveika, сообщает городская канцелярия.

Проблемную ситуацию «Матвейки» обсудят за круглым столом в Нарвской горуправе

Будут обсуждаться возможности для дальнейшего эффективного сотрудничества городских структур с MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskus Matveika, информирует управа.

Круглый стол состоится 25 февраля в 14:00 часов в конференц-зале Нарвской городской управы.

Вопросы и предложения приветствуются не позднее 05.02.2020 на адрес электронной почты jekaterina.tihhomirova@narva.ee.

В конце прошлого года мы подробно рассказывали о сложной ситуации, в которой оказался "Матвейка". 

 

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