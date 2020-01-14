Проблемную ситуацию «Матвейки» обсудят за круглым столом в Нарвской горуправе

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Нарвская городская управа организует круглый стол для поиска возможных решений проблемной ситуации, сложившейся в MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskus Matveika, сообщает городская канцелярия.

Будут обсуждаться возможности для дальнейшего эффективного сотрудничества городских структур с MTÜ Pereprojekt, MTÜ Arenduskeskus Matveika, информирует управа.

Круглый стол состоится 25 февраля в 14:00 часов в конференц-зале Нарвской городской управы.

Вопросы и предложения приветствуются не позднее 05.02.2020 на адрес электронной почты jekaterina.tihhomirova@narva.ee.



В конце прошлого года мы подробно рассказывали о сложной ситуации, в которой оказался "Матвейка".