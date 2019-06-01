Нарвский конкурс Шопена: дело не в отсутствии талантов, а в стратегии

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В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Шопена. В Польше, на родине композитора, этот год объявлен годом Шопена. И нарвский конкурс юных исполнителей его музыки станет одной из ярких страниц празднования юбилея за пределами его родины.

На концерте участников конкурса Шопена в Нарвском замке (2018 год). Фото: chopin.narva.ee

На XIII Международный конкурс юных исполнителей музыки Шопена, который с 9 по 15 февраля пройдет в Нарве, зарегистрировались 40 участников. Однако среди них нет никого из нашего города, как уже сообщала «НГ». Означает ли этот факт исчезновение талантливых детей в Нарве, или ситуация объясняется иными причинами? Об этом и кое-чем другом «Нарвская Газета» беседует с директором Нарвской Музыкальной школы Татьяной Гончаровой.

- Татьяна Петровна, воспитанники Нарвской музыкальной школы выступают почти на каждом конкурсе исполнителей музыки Шопена в Нарве. Почему в этом году никто из нарвских педагогов не решился выставить своих учеников? Не оскудела ли земля нарвская музыкальными талантами?

Татьяна Гончарова:

- Знаете, отвечу, что «юность - это недостаток, который быстро проходит». То же могу сказать и про наших детей. Лично мои ученики принимали участие в конкурсе с самого его основания. Мы не пропускали ни года тогда, когда конкурс проводился ежегодно, и достойно выступали вплоть до 2016 года, уже после того, как регулярность изменилась до одного конкурса за двухлетний период. Лично для меня участие в конкурсе было важной частью мотивации моих учеников. Мои дети не участвуют уже во втором конкурсе подряд. Почему? Просто и мои ученики, и ученики других педагогов еще маленькие, их надо дорастить. Ведь наш конкурс тоже развивается, программа с каждым разом становится все сложнее. И если мы приглашаем сильнейших исполнителей со всего мира, то и сами должны соответствовать требованиям заявленной программы.

Как у педагога (а не организатора), у меня есть свои стратегические цели. А именно: наши участники в каждой группе должны быть старшими из младших. У меня, например, есть дети, которые обязательно будут участвовать в следующем конкурсе, к нему как раз складывается нужная нам ситуация. Надеюсь, что у них будет очень достойная программа.

- То есть вы уверены, что вам за них стыдно не будет?

- А мне, на самом деле, никогда не было стыдно за моих детей, но выставлять неготовых ребят и травмировать их психику я не хочу. Конкурс очень профессиональный, и я рада, что мы имеем возможность прикоснуться к такому сложному репертуару как произведения Шопена, работая с детьми. Хочу заметить, что не каждому педагогу так везет. А то, что этот конкурс проходит именно в нашем городе, безусловно сделало Нарву более известной в мире. Это достойно, учитывая, что Нарва сегодня — это, по большому счету, провинция.Тем не менее важен и вклад города, который прикладывает финансовые усилия, спонсирует конкурс, помогая его развитию. Это, как говорят сегодня, «фишка», терять которую ни в коем случае нельзя.

- Однозначно, что большая заслуга в многолетней истории конкурса принадлежит его оргкомитету, который берется за организацию следующего конкурса, пока еще звучат последние аккорды завершающегося. А будет ли продолжаться конкурс Шопена в Нарве, когда им не будут заниматься нынешние инициаторы?

Татьяна Гончарова:

- Незаменимых людей нет. Люди меняются, а дело живет, если оно того стоит. Я хотела бы добавить по поводу борьбы города за титул «Культурной столицы Европы 2024 года». Было жаль, что Шопеновский конкурс там звучал лишь одной строчкой. А ведь это бренд, который называли лучшим имиджевым проектом в Нарве. Это конкурс, который несет «искусство в массы». Общеизвестно, что музыка лучше всего воспитывает внутреннюю культуру человека, воздействует на его эмоциональную сферу.

- А на уровень преподавания в музыкальной школе как-то сказывается проведение конкурсов Шопена в Нарве?

Татьяна Гончарова:

- Безусловно. Дети растут, развиваются, программа усложняется. Если раньше произведений Шопена не было в репертуаре музыкальных школ страны, то только благодаря активному участию в нашем конкурсе юных музыкантов из разных мест Эстонии их стали играть. И это подняло на высокий музыкальный уровень всю фортепианную школу Эстонии.

Приветствуют участников конкурса

Как сообщила «НГ» председатель оргкомитета конкурса Галина Мольдон, уже сегодня к участникам Шопеновского конкурса в Нарве поступили приветствия от его патронов — министра культуры Эстонии Тыниса Лукаса и министра культуры и национального наследия Польши Петра Глински. Также приветствия прислали посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски, мэр Нарвы Алексей Евграфов и президента Европейского Союза молодежных музыкальных конкурсов Пол Шолер.

В частности, в приветствии последнего говорится:

«Мы хотели бы поблагодарить организаторов конкурса, муниципалитет Нарвы за их вложения в молодые музыкальные таланты завтрашнего дня, создание конкурса высокого уровня, который является ценным вкладом в сеть Европейского Союза музыкальных конкурсов для молодежи (EMCY). Мы желаем всем музыкально насыщенного конкурса!»

Наталья Соболева



