 Нарвские власти планируют заменить туристические указатели и установить интерактивные карты

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В настоящий момент обсуждается проект создания в Нарве современной системы

информирования гостей города о местах расположения городских достопримечательностей и замены туристических карт. Департамент городского хозяйства совместно с Департаментом развития и экономики готовит ходатайство к проекту «Обновление и установка указателей и карт».

Установленные в 2007 году указатели и карты заменят на новые. В 2007 году работы обошлись в 900 тысяч крон, что составляет примерно 58 тысяч евро. Фото: Софья Боборенко

В ходе проекта планируется демонтировать старые стрелочные указатели и установленные по городу информационные карты для туристов, а вместо них создать в Нарве современную, соответствующую требованиям зарубежных гостей инфосистему туристических объектов, в которую войдут туристические карты Нарвы и Ида-Вирумаа, туристические указатели и информационные табло с информацией о наиболее посещаемых объектах и местах Нарвы.

Дополнительно будет разработано интерактивное решение, благодаря которому можно будет получать дополнительную информацию об объектах, расположенных на картах и информационных табло.

Ольга Черемушкина, старший специалист по туризму Департамента развития и экономики:

- Существующие сейчас стрелочные указатели (их 13 штук) расположены слишком

низко, поэтому бывают случаи, что прохожие задевали их головами, часть из них

расположена на велосипедных дорожках. Также стрелки на многих указателях уже указывают неверное направление. Взамен их планируется разработать

интерактивное решение, дающее дополнительную информацию об объекте,

интересующем гостя города. То есть, используя QR-код на смартфоне, можно

будет, наведя смартфон на нужную точку на карте, получить доступ к сайту visitestonia.com. Сайт постоянно обновляется, информация публикуется на шести языках, так что туристы и гости города смогут всегда иметь точную и свежую информацию об интересующих их достопримечательностях.

Сейчас по городу установлены пять туристических карт, которые находятся в довольно

плохом состоянии. Специалисты считают, что их необходимо менять. Шестая карта,

находящаяся у вокзала, недавно была обновлена.

Проект планируется финансировать из Меры поддержки реализации уездных стратегий развития (MATA). Для участия необходимо утвердить расходы со стороны городского бюджета. Предполагаемая общая стоимость проекта - 75 800 евро, из них 75 процентов составляет поддержка Меры, а 25 процентов - самофинансирование Нарвы. Дополнительно учтены расходы для реализации проекта в сумме 3000 евро для заказа услуги организации поставок. Таким образом, самофинансирование города участия в проекте составит до 21 950 евро. Работы планируется провести в 2020-2021 годах.

Софья Боборенко







