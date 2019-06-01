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Редакция программы ETV+ "Инсайт" проанализировала содержание нарвской муниципальной газеты на предмет политической рекламы правящей фракции городского собрания. Собранными материалами заинтересовались в специальной комиссии.

Как пояснила "Инсайту" председатель Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) Лийза Овийр, издавать инфолисток на общественные деньги можно только при условии, что он будет содержать информацию от местной власти, которую она должна донести до жителей самоуправления и которая им необходима. "Это должно подаваться исключительно в виде информационных сообщений" - говорит Овийр.

Местная газета не может быть похожа на коммерческую. Посмотрев на Narva Linnaleht, Овийр сразу отметила, что чистой информации в газете особо-то и не видно. «Например, тут телепрограмма. Ее может печатать обычная газета, работающая по рыночным правилам. Газета, которая финансируется самоуправлением, согласно закону должна быть исключительно информативной», - подчеркнула глава КФНП.

В свое время КФНП проанализировала содержание газеты "Столица", чтобы понять, есть в газете запрещенная реклама определенных политиков или нет. В случае со "Столицей" запрещенную рекламу нашли и потребовали от политиков оплатить ее из своего кармана.

"Инсайт" внимательно изучил Narva Linnaleht, сделав контент-анализ содержания всего опубликованного в сети архива газеты. Выяснилось, например, что в Narva Linnaleht печатают только положительные новости про членов правящей фракции и чиновников от правящей фракции. Оппозицию упоминают изредка и только в негативном контексте.

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