Зарплаты работников нарвских детских садов и директоров школ увеличили. Директора будут получать до 2335 евро

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Нарвское городское собрание 30 января утвердило повышение заработных плат педагогам и другим специалистам детских садов, а также директорам детсадов и школ.

Заведующая Отделом культуры НГУ Виктория Лутус напомнила, что уже более двух лет Нарва получает часть средств на оплату труда работников детских садов от государства, однако для этого местное самоуправление должно поддерживать уровень зарплат в садах на уровне оплаты педагогов муниципальных и государственных школ, зарплаты которым выплачивает государство.

Виктория Лутус:

- Зарплаты педагогов детских садов уже несколько лет «привязаны» к зарплатам педагогов школ. В связи с тем, что с начала года повысились зарплаты для педагогов в школах, мы приняли решение повысить ставки и в садах. Педагоги, у которых есть магистерская степень, будут получать столько же, сколько педагоги в школах - это 1315 евро. Педагоги, у которых нет магистерской степени, будут получать 1185 евро.

Одновременно повышаются и других специалистов садиков, например, логопедов и психологов. Минимальная ставка месячной заработной платы в 1125 евро установлена для опорных специалистов (логопед, спецпедагог, дефектолог и психолог), а также учителей плавания, тренеров, специалистов образования по интересам, аккомпаниаторов и хореографов. Опорные специалисты, имеющего степень магистра или приравненного к ней образование, - 1250 евро.

В 2020 году минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ согласно решению правительства ЭР повысилась с 1250 до 1315 евро, а средняя зарплата учителей составляет примерно 1540 евро (в 2019 году - 1500 евро). Также государство поддерживает самоуправления суммой в 15 миллионов евро, чтобы средняя зарплата детсадовских педагогов достигла уровня минимальной зарплаты школьных учителей.

Директорам тоже

Тем же решением подняты зарплаты директоров муниципальных общеобразовательных школ в Нарве. С января 2020 года они будут получить от 1515 до 2335 евро (брутто) в зависимости от количества учеников в школе. По словам В. Лутус, повышение зарплат директоров школ составляет 5,2%, что примерно соответствует росту зарплат школьных учителей с нового года. Директорам школ зарплату платят из государственного бюджета.

Также поднимутся зарплаты и руководителей детских садов, оплачиваемые из местного бюджета. В маленьких садах оплата составит от 1515 евро (в зависимости от количества групп), в больших детсадах (более 12 групп) - 1795 евро.

Софья Боборенко



