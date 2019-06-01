В нарвском Александровском соборе государство планирует проводить концерты, конференции и приемы. На ремонт требуется 2,5 млн евро

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30 января правительство утвердило план использования здания Александровской церкви в Нарве в качестве концертного зала, сообщает rus.err.ee.



Фото: Тави Варм







Общая стоимость ремонта всего здания оценивается как минимум в 2,5 миллиона евро. Представленный министром культуры Тынисом Лукасом план использования исторического здания ляжет в основу для дальнейших действий, таких как разработка проекта капитального ремонта и поиск управляющего зданием.

"В отреставрированном здании в будущем могут быть организованы концерты, конференции и приемы, а возможность богослужений и выставок будет сохранена. Александровская церковь в Нарве имеет большой туристический потенциал и должна быть открыта для жителей Эстонии. Изучив все варианты, я считаю, что мы нашли лучшее решение для этого здания, потому что памятник культуры лучше всего сохраняется при его использовании", - заявил министр культуры Тынис Лукас.