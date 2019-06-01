Нарвские депутаты проголосовали за закрытие детсада «Колобок». Чтобы построить новый, в этом году закроют еще один

Дата публикации: Вчера, 17:18 Просмотрено: 438

16 из 31 депутата Нарвского городского собрания проголосовало за закрытие детсада «Колобок». В скором времени закроют еще один, чтобы построить с нуля новый. Вопрос, какое нарвское учреждение дошкольного образования ждет печальная участь, пока остается открытым. Так во всяком случае утверждают в управе, отмечая, что самое слабое звено определит экспертиза состояния зданий детсадов.



Первое, на что обращаешь внимание, когда смотришь на уже полтора года пустующий "Колобок", это окна, которые и сегодня производят впечатление только что установленных. Получается, зря ставили.

Фактически «Колобок» не работает уже более полутора лет.

«Деятельность детского сада “Колобок» была временно приостановлена в июле 2018 года, до окончания работ (получения разрешения на эксплуатацию) по реновации в рамках проекта «Реновация нарвского детского сада Kakuke и развитие энергоэффективности в здании детского сада и использования восстанавливающей энергии». В конце 2018 года от проекта отказались, потому что представленная проектировщиком предварительная калькуляция превышает запланированную стоимость строительных работ в рамках проекта (разница в стоимости составила 630 441,59 евро). Поскольку долю поддержки в проекте не увеличить, реализация проекта невозможна, и реализация проекта из средств проекта не состоится. Финансирование реконструкционных работ из других источников также невозможно», - разъяснила ситуацию Нарвская . Городская управа в представленном депутатам проекте решения.

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович в своем выступлении отметила, что депутатам иногда приходится принимать непопулярные, но необходимые решения, а также подчеркнула, что в штатном расписании «Колобка» на данный момент нет ни одного сотрудника. Кроме того, в нет не числится ни одного ребенка — все благополучно разошлись по другим детсадам Нарвы, которых осталось 17.

«В действующих детских садах есть значительный резерв свободных мест», - заверила Янович.

«Поскольку в Нарве обеспечена каждому ребенку возможность посещать детский сад, причем количество свободных мест в детских садах позволяет родителям выбирать наиболее привлекательный и удобный детский сад, прекращение деятельности детского сада Kakuke является целесообразным действием, - говорится в пояснительной записке к решению. - Прекращение деятельности детского сада Kakuke уменьшит инвестиционные обязательства города и административные расходы сети детских садов города Нарвы. В результате сеть детских садов станет эффективнее».

Этой эффективности, впрочем, будет недостаточно, чтобы построить с нуля новый детский сад, что нарвские власти намерены сделать уже в этом году.

Они открыто признают, что для реализации проекта строительства нового детсада, получения необходимого финансирования, придется закрыть еще один детский сад.

«Исходя из демографической ситуации, если будет строиться новый детсад, это будет сделано», - сказала руководитель Отдела культуры Виктория Лутус, заверив, что вопрос, какой именно садик ждет закрытие, еще предстоит решить.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Юрия Рауда, какой садик закроют следующим, она сказала, что решение будет принято по итогам экспертиз состояния зданий детсадов, которая установит наиболее амортизированный.

Рауд выразил надежду, что при решении важного вопроса будет учитываться не только состояние зданий, но и другие доводы за или против закрытия того или иного учреждения дошкольного образования.

Депутат напомнил, что не так давно главной причиной закрытия здания 6 школы на Креэнхольми называли именно его плохое состояние. Между тем, сейчас там совершенно благополучно работает Дом народов и на состояние здания никто и не думает жаловаться.

Юрий Рауд также обратил особое внимание на то, что представители депутатского большинства соглашаются не столько с закрытием садика, сколько признают невозможность выполнить данное властью людям обещание обновить «Колобок».

«Мы не закрываем закрытый садик, а не открываем обещанный садик», - сформулировал Рауд.

Согласно демографическому прогнозу, в Нарве с каждым годом будет рождаться все меньше, и меньше детей. Если в 2015 году родилось 484 малыша, то в 2023 году ждут появления 286 новорожденных.



Роман Викулов



