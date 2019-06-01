Решение Госсуда по нарвским порядкам в социальной сфере касается всех самоуправлений

Дата публикации: Сегодня, 13:50 Просмотрено: 182

9 декабря 2019 года Государственный суд вынес решение относительно выполнения городом Нарва обязательства по оказанию социальных услуг. Это решение может оказать значительное влияние на все законодательство в социальной сфере.

Ждали шторма

Судья Государственного суда Неле Паррест, принимавшая участие в рассмотрении этого дела, разъяснила нюансы решения Госсуда чиновникам и специалистам, работающим на местах и выполняющим местные порядки и постановления в сфере социальной защиты населения. Её доклад прозвучал 24 января на конференции для социальных работников Ида-Вирумаа, организованной по инициативе Министерства социальных дел в Нарве. Мероприятие прошло в здании НКТУ.

В начале своего выступления Неле Паррест заметила:

- Когда решение Госсуда было опубликовано, мы, судьи, ожидали шторма в СМИ, широкого обсуждения, анализа решения. Однако ничего подобного не последовало. Тогда мы сами написали статью, разъясняющую нашу позицию, но смогли «пристроить» её только в одну газету, да и то в укороченном виде. В то же время, наше решение по нарвским городским порядкам не касается исключительно города Нарвы, сделанные замечания относятся ко всем городам и волостям Эстонии. Решение Госсуда должно побудить государство обратить внимание: соответствует ли реальность тому, что было задумано в законе? Правильно ли отображены намерения государства в законодательстве по социальной сфере?

История вопроса

Напомним, что канцлер права Юлле Мадизе в октябре 2018 года в своем обращении к председателю Государственного суда написала, что жители Нарвы при необходимости не смогут получить от города ни помощь, ни дотации так, как это предусмотрено законом. Канцлер посчитала, что нарвские власти исходили не из реальных потребностей людей в услугах, а из имеющихся в бюджете города средств. Она направила Государственному суду ходатайство признать недействительными в силу несоответствия законам и Конституции 11 постановлений горсобрания Нарвы. 9 декабря решение было вынесено, Госсуд частично удовлетворил иск.

В то же время, один из судей, Тамбет Тампуу, не согласился со своими коллегами и зарегистрировал особое мнение, согласно которому жалобу Мадизе следовало отклонить в полном объеме. По мнению Тампуу, основной вопрос заключается не в том, выполняет ли город Нарва в полном объеме обязанности по оказанию социальной помощи, возложенные на него законом, а в том, насколько возложение таких обязанностей на местное самоуправление само по себе соответствует Конституции. Если местное самоуправление в ущерб своим собственным обязанностям вынуждено финансировать услуги, которые являются обязанностью государства перед его жителями, то такая ситуация сама по себе противоречит Конституции, считает судья.

Судья Паррест разъяснила, что Государственный суд решает вопрос соответствия того или иного законного акта Конституции, а не дает оценку практическому применению этого акта, хотя реальность может довольно сильно отличаться от написанного в законах. Также Госсуд не может рассматривать какие-то темы по своей инициативе, а только те вопросы, которые были пред ним поставлены в жалобе. Таким образом, суд не оценивал, обеспечивает ли закон достаточную помощь нуждающимся, а также обеспечило ли государство местным самоуправлениям достаточное финансирование для оказания социальных услуг, а давал чисто юридическую оценку документам.

И бедные, и богатые имеют право на помощь

Не вдаваясь в юридические тонкости решения, хотелось бы отметить главные идеи, отмеченные Госсудом. Одно из важнейших положений: нельзя ставить оказание социальной помощи в зависимость от наличия законных кормильцев или их платежеспособности. Это значит, что нельзя отказать нуждающемуся человеку в помощи, если у него есть доход (нужно смотреть и на его расходы, например, выплаты по кредитам и проч.) или недвижимость (например, дом предков, который он не желает продавать). Предусмотренная Конституцией обязанность заботиться о близком не является всеобъемлющей, и обязанность обеспечения социальными услугами (например, услуга по дому, опорная услуга, транспортная услуга и пр.) все же возлагается на местное самоуправление. Семья «вступает в игру» при решении вопроса оплаты услуг, которые по закону оказывает самоуправление. Самоуправление может учесть материальное положение человека и членов его семьи при вычислении размера платы за оказанную услугу, однако получение помощи нельзя ставить в зависимость от финансового состояния его или его семьи. По этой причине, например, место в доме престарелых не может предоставляться в первую очередь тому человеку, у которого отсутствуют законные кормильцы. В очереди все должны быть равны. Другими словами, Госсуд постановил: богатый человек тоже может нуждаться в социальной помощи. Вследствие этого возникает другой вопрос: каким образом взыскивать расходы по оплате услуг с членов семьи, обязанных по закону оказывать попечение? Существуют разные схемы взыскания через суд, но, считает судья Госсуда, это - тема, над которой законодателям ещё придется как следует поработать.

При оказании социальной помощи местная власть должна исходить из действительной потребности человека в помощи. Если человек нуждается в социальном транспорте, то недостаточно оплатить его расходы по чеку, а следует создать условия для того, чтобы у лиц, имеющих инвалидность, была возможность использования специального транспорта. Самоуправление же должно обеспечить доступность получения такой услуги. Аналогично нужно поступать при оказании услуги по дому. Если человеку нужна помощь в отоплении дома дровами, то она должна быть доступна зимой и в выходные, а не только в рабочие дни.

Госсуд подчеркнул в решении, что для получения помощи в области социального обеспечения необходимо, чтобы человек был зарегистрирован в том самоуправлении, где он ходатайствует о помощи. Местное самоуправление обязано оказать услуги лишь тем жителям, которые в действительности проживают на его территории. Напомним, что закон обязывает каждого жителя обеспечить правильность внесенных в регистр народонаселения данных о месте своего жительства.

Важно, что Госсуд указал законодателям, т.е. Рийгикогу, что за обеспечение основных социальных прав в конечном итоге отвечает законодательная власть. Это означает, что для оказания помощи в законе должна быть предусмотрена соответствующая регуляция, а для исполнения заданий - обеспечиваться достаточное финансирование, должен осуществляться надзор за выполнением задания, а человеку должна быть обеспечена эффективная возможность для защиты своих прав. Государство не должно допускать возникновения ситуации, при которой доступность публичных услуг, имеющих первостепенную важность, в значительной мере зависит от того, каковы возможности местного самоуправления по месту жительства или месту нахождения.

Порядки в Нарве обновят позже

Отметим, что своим решением Госсуд полностью не отменил ни одного действующего порядка, регулирующего оказание социальных услуг в городе Нарва. Но своим решением суд признал недействительным ряд статей в конкретных городских порядках, которые, по мнению судей, противоречат или имеют некоторые расхождения с Конституцией и действующими законодательными актами, в частности с Законом о социальном обеспечении, в том числе и технические.

Директор Департамента социальной помощи г. Нарва Елена Васильева, также присутствующая на конференции, сказала в комментарии нашему изданию:

- В декабре канцлер права отправила сообщение во все самоуправления Эстонии о том, что перед ними стоят те же цели и задачи, что и перед Нарвским самоуправлением. На сегодняшний день мы имеем порядки, которые Госсуд, что называется, «почистил», привел к полному соответствию Конституции. Главное, что они не отменены, хотя и содержат множественные поправки. Сейчас мы не можем внести изменения в уже существующие документы, но можем со временем отменить старые и принять новые порядки с учетом всех замечаний. На данный момент уже подготовлен ряд проектов документов. Например, разработан новый порядок услуги личного помощника, который мы отправили канцлеру права на оценку. Остался ещё второй вопрос – финансовый, о котором говорил судья Тампуу, тут слово за государственными органами власти. Мы также надеемся получить инструкции по применению уже существующих законов, которые сейчас, как мы услышали на конференции, разрабатываются в Минсоцдел. Подождем, какие замечания и предложения последуют от других самоуправлений в министерство, какие рекомендации и разъяснения будут приняты. Тогда и будем выносить новые порядки об оказании услуг на утверждение горсобранием.

Она заметила, что самоуправления находятся в неравном положении. Например, численность населения Таллинна растет – в основном, за счет молодых и трудоспособных людей, а жителей Нарвы становится все меньше, следовательно, меньше и поступления в бюджет налогов. Оказывать помощь в одинаковом размере просто нереально. Но даже в этих условиях, подчеркнула она, Департамент социальной работы Нарвы в своей работе ориентирован на первичное оказание помощи конкретному человеку, исходя из его потребностей и на сегодняшний момент с учетом решений Государственного суда.

Софья Боборенко



