На стадионе нарвской Солдинаской гимназии появится площадка для мини-футбола, на стадионе Кренгольмской — амфитеатр, у КТ - игровые площадки и для самых-самых маленьких

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Родители самых маленьких нарвитян, тех кому от двух до пяти, часто сетуют на то, что несмотря на обилие в городе детских площадок, для их детей есть очень мало возможностей активно отдыхать на свежем воздухе. В этом году ситуация изменится — игровые элементы для малышей появятся у двух домов на улице Раху. Кроме того, на многострадальном стадионе Солдинаской гимназии построят площадку для минифутбола с трибунами, а стадион Кренгольмской гимназии ждет маштабнейшее обновление.

Для всех возрастов

Две больших детских площадки построят рядом с Раху, 16 и Раху, 38.

Чиновники нарвской городской управы во главе с мэром Алексеем Евграфовым встретились с представителями данных КТ и заинтересованной общественности в целом, чтобы узнать, какими нарвитяне хотели бы видеть новые площадки.

В ходе обсуждения выяснилось, что у горожан есть запрос на появление игровых элементов для самых-самых маленьких. Его чиновники предугадали, предложив у обоих КТ построить площадки, разделенные на зоны для разных возрастов.

Городской художник Нарвы Денис Полубояров сообщил, что планируется представить нарвитянам новинку — невысокие металлические элементы с безопасным резиновым покрытием, в виде божьих коровок, например.

В числе прочего на новых площадках появятся заглубленные батуты, чья пружинящая поверхность которых будет расположена вровень с землей. У Раху, 16 построят и воркаут-комплекс (элементы для занятий уличной гимнастикой), где смогут тренироваться и взрослые.

Без крыши, но все-таки

Стадион Солдинаской гимназии, давно превращенный окрестными жителями в площадку для выгула собак, ждут преобразования. Он не превратится в полноценный школьный стадион, но там построят площадку для минифутбола, которая не будет оборудована крышей, но для зрителей возведут трибуну — на 50 мест.

Вкопанные в стародавние времена автомобильные покрышки (чтобы детишки могли прыгать по ним) уберут, построят дорожки к площадке, но кругом, где школьники сдают зачеты по бегу, они пользоваться по назначению не помешают.

Амфитеатр на стадионе

Ничего более там делать пока не планируется, но капитальная реконструкция ждет в этом году стадион Кренгольмской гимназии, в которую вложат 1 миллион 600 тысяч евро. Этим стадионом также смогут пользоваться не только школьники, но и все остальные горожане. Власти объясняют серьезные вложения в стадион как раз тем, что в том районе общественной спортивной инфраструктуры не хватает (стадион «Кренгольм» остается официальным стадионом футбольного клуба «Нарва Транс».

Обновленное футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, круг для бега, другая инфраструктура для занятий легкой атлетикой, уличные тренажеры и в числе прочего амфитеатр на 150 посадочных мест запланированы у Кренгольмской гимназии.

Алексей Евграфов объяснил, что мфитеатр рядом с гимназией будет использоваться не для спортивных целей, прежде всего.

«Там будут проводиться открытые уроки, концерты, театральные постановки», - сказал мэр.

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