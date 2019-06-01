Директор таллиннского Дома эстонского языка Алена Кордончук покидает его и возвращается в Нарву. "Главная причина - это любовь к моей родине“

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Фонд интеграции приступил к поиску директора таллиннского Дома эстонского языка. Нынешний руководитель учреждения Алена Кордончук возвращается в Нарву, где станет работать школьным учителем, сообщает rus.err.ee.



Фото: prospekt.ee





"Да, я покидаю свой пост. Причин несколько, но главная - это любовь к моей родине, к Нарве. Все эти полтора года, в течении которых я находилась в Таллинне, я очень сильно скучала по своему родному городу. Теперь я в него возвращаюсь", - рассказала в среду, 29 января, Алена Кордончук, проинформировав, что будет работать учителем эстонского языка в Пяхклимяэской гимназии.

Она также намерена активно сотрудничать с нарвским Домом эстонского языка, который возглавляла с апреля по октябрь 2018 года - еще до того, когда он физически открылся.

Справка prospekt.ee:

Алена Кордончук родилась в Нарве 30 сентября 1983 года.

Закончила Нарвскую гуманитарную гимназию (сейчас - Нарвский Языковой лицей).

Получила специальность «организация туризма» в Олуствереской школе обслуживания и сельского хозяйства.

В 2012 году с отличием закончила магистратуру НКТУ по специальности «учитель эстонского языка».

Преподавала эстонский язык в Нарвском профессиональном учебном центре, на языковых курсах для взрослых, с 2010 года по 2018 работала в Нарвском языковом лицее.

Увлечения: футбольная болельщица.