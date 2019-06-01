ФОТО: Директор петербургского Исаакиевского собора: есть идеи для совместных с Нарвой проектов

Дата публикации: Сегодня, 17:12 Просмотрено: 76

Приехавший на открытие в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета фотовыставки «Великие храмы Санкт-Петербурга» директор петербургского музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров высказался о возможном сотрудничестве Нарвы и возглавляемого им музея. И даже назвал конкретные идеи для общих проектов.





Фото: Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров (на фото справа) благодаря фотовыставке, можно сказать, провел настоящую экскурсию по собору и обстоятельно ответил на все вопросы епископа Лазаря. Светлана Зайцева





Перекличка двух храмов

- Мы (имеется в виду небольшая делегация из Санкт-Петербурга, которая прибыла в Эстонию в связи с открытием выставки в Нарве и планируемым фестивалем памяти Г. Отса на Сааремаа — ред.) посетили ваш прекрасный Нарвский Воскресенский собор. Наш петербургский храм-музей Спас на Крови также является храмом Воскресения Христова. И эта удивительная перекличка двух Воскресенских храмов, на мой взгляд, может стать основой для совместных проектов, - сказал, обращаясь, к присутствующим в НКТУ на открытии выставки г-н Мудров и поспешил развить свою идею: - У нас прошла выставка, посвященная выдающемуся архитектору (к слову сказать, с прибалтийскими корнями) Альфреду Александровичу Парланду, который построил много храмов по России, в том числе Спас на Крови — это его творение. Думаю, было бы замечательно привезти эту выставку к вам в Нарву, чтобы многие нарвитяне узнали о знаменитом зодчем и выдающемся памятнике архитектуры мирового значения. А затем показать Петербургу ваш Воскресенский собор, подготовить для этого специальную фотовыставку.

Юрий Мудров также сделал предложение Нарве поучаствовать в акции «Дети рисуют в Исаакиевском соборе», которая ежегодно проходит 15 мая. Более пятисот юных одаренных художников собираются в этот день в Исаакии, им выдают мольберты, краски, кисти, карандаши, фломастеры, бумагу… короче говоря, все необходимое для творчества, и они на протяжении всего дня с упоением рисуют собор. Приезжают дети со всей России (вплоть до Урала), а также из ближнего зарубежья. Лучшие работы потом бывают представлены на выставке в Академии художеств Санкт-Петербурга, а также в календаре на следующий год, обложку которого традиционно украшает большая общая фотография участников.

- Мы с удовольствием примем юных художников из Эстонии, для нарвитян организуем специальный автобус, только заранее предупредите нас, - сказал г-н директор. - А также извещаю, что Исаакиевский собор проводит фестиваль православного кино. Так что приглашаем заинтересованных нарвитян принять участие и в нем.

В чьей собственности Исаакий?

Пользуясь случаем, мы немного поговорили с Юрием Мудровым о сегодняшнем дне Исаакиевского собора, а если конкретнее, спросили его, улеглись ли страсти по поводу того, останется Исаакий в собственности государства или его передадут Русской Православной церкви?

Юрий Мудров:

- Я надеюсь, что точки над i расставлены. Сегодня найдена очень удачная, на мой взгляд, модель существования музея и храма: музей работает, и в соборе проводятся богослужения в заранее обговоренном в рамках сотрудничества порядке. В Исаакиевском соборе ежедневно проходит Божественная литургия, а также Всенощное бдение, Утреня. В Спасе на Крови (этот собор входит в состав музея-памятника «Исаакиевский собор») также проходят богослужения по великим и двунадесятым праздникам, в субботу и воскресенье. Хочу напомнить, что этот храм всегда был на особом счету, в нем проходили только службы, посвященные памяти Александра II, и произносились проповеди, там никогда не венчали.

Исаакиевский собор принадлежит государству, это государственное имущество. Все огромные реставрационные работы (а это сотни миллионов рублей) мы осуществляет за счет собственных — заработанных нами — средств. В прошлом году у нас было 4 млн посетителей. В последние годы мы увеличили объемы и формы продажи билетов; много работаем с людьми, имеющими проблемы в передвижении; например, у нас есть специальная экскурсия для колясочников — представьте себе, по крыше собора. Исаакиевский собор входит в четверку самых великих соборов мира. Он — не только символ Санкт-Петербурга и достояние России, Исаакиевский собор — это наследие мировой культуры.

Приурочена к «Рождественской звезде»

Остается добавить, что фотовыставка «Великие храмы Санкт-Петербурга» организована Фондом исторической фотографии им. Карла Булы (Санкт-Петербург) совместно с государственным музеем-памятником Исаакиевский собор и в сотрудничестве с Товариществом русских художников Эстонии и отделом по культуре Нарвской и Причудской епархии. На фотографиях запечатлены моменты строительства и художественное убранство выдающихся храмов-памятников Санкт-Петербурга - Императорского собора преподобного Исаакия Далматского – Исаакиевского собора и собора Воскресения Христова на Крови.

Выставка приурочена к знаменательному событию — пятилетию ежегодной церемонии вручения почетного серебряного знака «Рождественская звезда» юным талантливым нарвитянам за достижения в различных областях. Почетный знак учрежден по инициативе епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Выставка «Великие храмы Санкт-Петербурга» будет открыта до 1 марта 2020 года.

Светлана Зайцева



