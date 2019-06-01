В бюджете Нарвы заложены средства на строительство еще трех колец. Очень многие нарвитяне против

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В бюджете города Нарвы 2020 года заложены средства на проектирование и строительство трех постоянных дорожных колец. Однако, сколько всего их появится на улицах города – вопрос ещё открытый.

Фото: По мнению Владимира Лакисова, в прошлом специалиста по безопасности дорожного движения, организация кольцевого движения в данном месте города противоречит «Стандарту для городских улиц». Фото: Софья Боборенко

Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева рассказала журналистам, что планируются работы по замене двух колец, сооруженных в ходе проекта создания пешеходно-велосипедных дорожек. Речь идет о пластиковых кольцах на пересечении улиц Пушкина и Мальми, а также у городского вокзала. Ещё одно кольцо должно появиться на перекрестке улиц Йоала и Кулгу – между Кренгольмом и зданием «Нарва Веси».

Как известно, новые кольца были восприняты многими автовладельцами «в штыки», а кольцо на улицце Пушкина в простонародье и вовсе называют «недокольцом» из-за его малого размера.

Часть депутатов городского собрания и члены ряда комиссий при Нарвском горсобрании уже выражали сомнение в необходимости этих новшеств. Поэтому не удивительно, что в среду, 16 января, для решения вопроса о заказе проектирования колец было решено собрать членов сразу трех комиссий – транспортной, по городскому хозяйству и по градостроительству.

«Кольца не нравятся никому»

Докладчик по вопросу, старший специалист по дорогам из Департамента городского хозяйства Тоомас Мяги, рассказал членам комиссий, что департамент планирует организовать конкурс госпоставки на проектирование и строительство сразу всех трех колец. Он отметил, что пластиковые кольца на Пушкина были временно организованы в рамках проекта строительства велодорожек, который вел Департамент городского развития и экономики. И, хотя тротуары, велодорожки и пешеходные переходы уже построены, само кольцо с проезжей частью еще только предстоит спроектировать.

Тоомас Мяги:

- Кольца не нравятся никому. Поэтому предлагаем сразу заказать экспертизу на проектные решения - тогда потом будет меньше разговоров и мнений. Эскизные проекты будут до строительства представлены депутатам на одобрение.

Чьё мнение «главнее»?

Члены комиссий и приглашенные гости разошлись в своих оценках новых условий дорожного движения. Часть из них высказалась «за» кольца, апеллируя к тому, что последние «успокаивают» движение по улице Пушкина, а выезд с Мальми на Пушкина стал более понятным. Другие же принялись перечислять негативные побочные эффекты: «запирание» кольца при наличии пешеходов на переходе, отсутствие ясности у водителей, кто кого должен пропускать, если машины заехали на круг одновременно (а такая ситуация случается часто из-за малого диаметра кольца), несоблюдение требований по включению «поворотников» и прочее. Припомнили и коллапс, случившийся второго января из-за машин, желающих пересечь эстонско-российскую границу.

Владимир Мижуй, глава «Транссервиса» и председатель комиссии по градостроительству, подчеркнул, что эта ситуация сложилась не из-за плохой работы его фирмы, а из-за закрытия Петровской площади для подготовки к параду, в результате чего практически все транспортные потоки слились в один и возник затор на перекрестке. Чье мнение должно восторжествовать, если каждый отстаивает свое?

«Некомпетентная работа»

Примечательно, что на споры было потрачено довольно много времени, при этом члены комиссий далеко не сразу задались вопросом: а стоит ли вообще оставлять этот перекресток кольцевым?

Бывший специалист по безопасности дорожного движения Владимир Лакисов уже не раз заявлял, что временные кольца установлены с нарушением требования «Стандарта для городских улиц» (далее – «Стандарт» - прим. ред.). В отношении данного перекрестка, считает он, есть только одно возможное решение: установка светофора.

Владимир Лакисов:

- Улица Пушкина - одна из основных улиц нашего города, и для замедления движения, по действующим в Эстонии стандартам, можно использовать только два варианта - кольцевой перекресток или светофоры. Если спросить меня, что лучше: кольцо или светофор, я отвечу, что кольцо лучше. Но влезет ли сюда кольцо? «Стандарт» говорит, что здесь должно быть кольцо с внутренним диаметром от 20 до 40 метров. Сразу видно, что нарисовать такое кольцо на этом перекрестке невозможно: углы зданий будут мешать, не говоря даже о том, что здесь не поместятся пешеходные и велосипедные дорожки.

По словам Лакисова, установленному стандарту противоречит также расположение пешеходных переходов. Они должны быть на расстоянии от 7 до 15 метров от кольца, а в реальности они нарисованы непосредственно рядом с кольцом, из-за чего один пешеход, переходящий дорогу, может заблокировать весь перекресток. Он заметил, что представленный план «временного» кольца - «некомпетентная работа». У него есть также претензии к временным решениям у вокзала и к планируемому кругу на пересечении улиц у Кренгольма – во всех случаях первоначальные планы нарушают требования «Стандарта».

Что скажут эксперты?

Депутат Сергей Горлач и член депутатской комиссии Владимир Джежело обратили внимание коллег на то, что капитальное кольцо - это навсегда, а светофоры позволят регулировать движение более гибко в зависимости от ситуации. Юрий Барков высказал своё видение проблемы: люди, ответственные за проект пешеходно-велосипедных дорожек, при создании кольца исходили из безопасности пешеходов и велосипедистов, поэтому на другие аспекты большого внимания не обратили. Он предложил заказать два эскизных проекта на участке пересечения улиц Пушкина и Мальми. В итоге, решено заказать проект как светофорного перекрестка, так и кольца по всем действующим в Эстонии стандартам (если стандарты позволят разместить его на этом месте). После чего депутаты рассмотрят эскизы и определятся с тем, как именно будет регулироваться данный перекресток. В отношении двух других участков – у вокзала и у Кренгольма – решено заказать эскизный проект кругового движения.

«Глас народа» депутатов не заинтересовал

На заседании трех комиссий прозвучало предложение сделать опрос населения по спорному перекрестку на городском сайте, которое не было поддержано. Тем не менее, уже вечером в Фейсбуке в группе Narva Traffic был организован опрос «Как Вы считаете, установка колец на улице Пушкина сделала движение более удобным или менее удобным? (т.е. стало лучше или хуже). Результаты за четыре дня: «Стало хуже» - 302 голоса, «Стало лучше» - 40. Понятно, что в группе состоят, в основном, автомобилисты, но опрос был распространен и среди других категорий пользователей. Некоторые горожане в комментариях спрашивали: а нельзя ли сделать так, как было ДО появления «временного» кольца?

Очевидно, что нет: перемены неизбежны.

Софья Боборенко