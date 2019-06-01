«Космодром мы в Нарве строить не будем». Не народный бюджет, а гражданская инициатива

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Комиссии Нарвского городского собрания знакомятся с программой поддержки гражданской инициативы, которая призвана вовлечь горожан в составление городского бюджета.

Дворовая площадка Кесклиннаской школы в Тарту так и манит подвигаться (голосование 2018 г., завершено в 2015 г.). Фото: Ове Майдла.

Как подчеркивает депутат горсобрания, руководитель Нарвского центра социальной работы и одна из инициаторов программы Татьяна Стольфат, речь в программе не идет о «народном бюджете» в том понимании, как это понятие трактует закон. Скорее, населению предлагается попробовать себя на ниве гражданской инициативы.

Отличие состоит в том, чтобы дать возможность горожанам попробовать самим инициировать и обосновать расходы на тот или иной проект. Как пояснила Стольфат на заседании комиссии, горожан хотят познакомить с теми принципами и правилами, которыми в своей работе руководствуются чиновники.

Идея на 200 тысяч

По идее инициаторов программы, у горожан появится возможность предложить для реализации свои идеи по благоустройству города или развитию какой-нибудь деятельности. Подавать предложения смогут как частные лица, так и организации, но только не чиновники горуправы. Планируется принимать идеи как на бумаге, так и через городской сайт. Выдвигаемая идея должна, по своей сути, являться инвестиционным объектом или деятельностью, которые город должен быть способен обслужить в дальнейшем (парк, каток, тропа здоровья, площадка и прочее).

Татьяна Стольфат:

- Космодром мы строить не будем, так как всем понятно, что в дальнейшем мы не сможем его содержать.

Особо подчеркивается, что предлагаемый документ, в отличие от «народного бюджета», не будет направлен на реализацию общественных мероприятий.

Для того, чтобы идея попала в список, необходимо будет заполнить анкету, в которой нужно отметить, во сколько обойдется реализация идеи, то есть прописать бюджет всего проекта. На реализацию идей планируется выделить в 2020 году до 200 тысяч евро. Размер поддержки впоследствии может меняться год от года, исходя из возможностей городского бюджета.

Второй инициатор идеи, депутат Елена Пахомова, пояснила, что предложения, не подкрепленные расчетами, программа финансировать не будет.

Елена Пахомова:

- Идеи к нам поступают постоянно. Я 20 лет работаю в горсобрании, и все это время появляются разные идеи. Если взять городской бюджет, то ясно, что половину его составляют идеи, которые когда-то пришли в комиссии. Если у вас родилась идея, то можно обратиться с нею в комиссию горсобрания.

Важный момент: по программе планируется закладывать в городской бюджет до 200 тысяч евро с возможностью переносить реализацию на следующий год в том случае, если для осуществления идеи необходим такой этап как проектирование. Обычно проектирование занимает от полугода до года, поэтому, если предложение будет одобрено, то один бюджетный год будет отдан под проектирование, а второй – уже на строительство.

Отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции «Наша Нарва» Веры Григорьевой, где планируется брать деньги на осуществление этой новой программы, Татьяна Стольфат (член правящей фракции «Наш дом – Нарва») пояснила, что финансирование предполагается из средств, которые удастся сэкономить на различных конкурсах госпоставок. Исходя из этого, на практике сумма может колебаться - как в меньшую, так и в большую сторону.

Совместная реализация предложения

В документе отмечено, что отбором и реализацией идей будет заниматься Нарвская городская управа. Именно на неё ляжет обязанность собирать идеи, создать комиссию для анализа и оценивания идей, выставить достойные из них на народное голосование, утвердить и объявить победившее предложение, а также заняться его реализацией – совместно с лицами, являющимися инициаторами этого предложения. Разработчики документа считают принципиально важным, чтобы авторы идей тоже занимались их претворением в жизнь, не перекладывая все сложности воплощения проекта на плечи чиновников.

Голосование, вероятнее всего, будет проходить двумя способами: на бумаге при предъявлении удостоверяющего личность документа или с помощью ID-карты на специальном сайте, который еще предстоит создать.

Кто выбирает и выполняет?

На заседании член депутатской комиссии Юрий Барков заметил, что далеко не все люди смогут грамотно заполнить анкету и представить расчеты по проекту – это все же специфическая деятельность. Тем самым, большое количество людей окажется «отрезанными» от данной программы. Докладчик Стольфат подчеркнула, что программа предлагается для того, чтобы вовлекать жителей в составление бюджета и помогать властям и горожанам лучше понимать друг друга. Поэтому она считает, что люди должны проявить инициативу не только в выдвижении своей идеи, но и в ее скорейшей и правильной реализации. Каким именно образом будет проходить совместное воплощение идеи, пока не уточняется.

Самым интересным моментом является оценивание идей, которые затем будут выставлены на народное голосование. Напомним, что этим займется специальная комиссия при горуправе. Идеи должны оцениваться, исходя из определенных критериев. Таких как необходимость и важность для города, реализация в течение бюджетного года (или двух, если требуется проектирование), жизнеспособность, обоснованность расходов (прозрачность бюджета), численность целевой группы проекта (кто и как долго будет использовать сооружение, созданное на эти средства).

Может показаться, что критерии выглядят несколько расплывчато, но, как заметили инициаторы программы, они прописаны в официальном документе - руководстве Министерства финансов по составлению народного бюджета. А кто же осмелится с ним спорить?

НАША СПРАВКА:



Из существующих 79 самоуправлений Эстонии 25 имеют народный бюджет. Народный бюджет в Тарту составляет порядка 150 000 евро, в Вильянди - 30 000, в Тапа - 20 000, Рапла - 30 000 евро. В Тарту до голосования дошло 20 идей из 56, в Вильянди – 8 из 19, в Тапа – 5 из 8 и в Рапла – 9 из 9.

Примеры победивших идей: тропа движения, создание места купания, двор, зовущий двигаться, современный, дружественный детям парк.

Софья Боборенко