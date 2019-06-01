Нарва построит общественные парковки и займется тротуарами. В 2020-м планируется возвести новые Дом престарелых и детсад, а также приют для животных

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Бюджет Департамента городского хозяйства на 2020 год – около 19 миллионов евро. На что пойдут выделенные средства, помимо содержания городского имущества, читайте в нашем материале.



Фото: На этом участке на выезде из города по Таллиннскому шоссе планируется обустроить общественную парковку для жителей ближайших многоквартирных домов. Софья Боборенко



На традиционном инфочасе для журналистов директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва и руководитель его коммунального отдела Татьяна Ленук рассказали о хозяйственных работах и проектах, которые были сделаны в прошлом году, и тех, что только намечены на 2020 год.

Дорогие дороги

Одними из наиболее значимых работ, проведенных в 2019 году, руководство департамента считает реконструкцию улицы Раквере, которую благодаря теплой погоде удалось завершить до конца года. Также продолжены работы на Энергия пыйк (переулок Энергия — прим. ред.), завершено строительство внутриквартальной дороги по улице Харидусе, реконструирована дорога на улице Юханова около Паю школы, выполнены работы по расширению въезда на территорию Кренгольмской гимназии, построен въезд на улицу Мыйза.

В 2020 году продолжатся работы по реконструкции дорог Электрияама тее и Уускюла пыйк, которые были начаты в конце 2019 года. Директор департамента подчеркнула, что проект по Уускюла пыйк пришлось согласовывать с семью квартирными товариществами, поэтому его реализация шла долго. Сейчас на этих участках ведутся подготовительные работы.

По программе софинансирования реновации внутриквартальных дорог в 2019 году были отремонтированы внутриквартальные дороги в 14 квартирных товариществах. На сэкономленные деньги помогут еще четырем КТ, работы будут проводиться в 2020 году. На ремонт внутриквартальных дорог в бюджете заложено 100 000 евро.

Продолжатся работы по строительству внутриквартальных дорог и парковок. В 2019 году были построены три парковки на улице Харидусе в ходе строительства внутриквартальной дороги, а также парковки около Языкового Лицея и детского сада «Кяоке». В 2020 году будет завершено строительство внутриквартальной дороги на Энергия пыйк, там появятся и две общественные парковки. Запланировано строительство нескольких новых парковок в разных частях города: на выезде из города по левую сторону на участке по Таллиннскому шоссе, в Шахматном саду (что должно разрешить проблему парковки и разгрузки товаров предприятий торговли, расположенных по Таллиннскому шоссе). Появятся парковки у дома 32а по улице Раху, напротив входа на «Ореховку», в районе дома №60 по Таллиннскому шоссе, у дома Раху 12а.

Скулачева сообщила, что в 2020 году запланированы денежные средства на текущий ремонт дорог в гораздо большем объеме, чем ранее: планируется потратить 627 620 евро, плюс размер средств, ожидаемых от государства, составляет 410 781 евро. Как и в прошлый раз, департамент будет заключать договор с подрядчиками сразу на два года.

Возьмутся за тротуары

Не секрет, что во многих местах города тротуары находятся, прямо скажем, в плачевном состоянии. Ранее мэр Алексей Евграфов заявлял, что в бюджете 2020 года появится отдельная строчка на их ремонт. В утвержденном бюджете на этот год выделено 100 000 евро, точного перечня объектов пока нет. Возможно, в первую очередь будет заменен асфальт на Таллиннском шоссе, на улицах Выйду и Вестервалли. Татьяна Леннук добавила, что часть тротуаров будет реконструирована в рамках большого проекта по замене освещения на центральных улицах, который осуществляется Департаментом развития и экономики.

Инфраструктура для детей и их родителей

23 января в 16 часов в зале Городского собрания состоится круглый стол, на который приглашаются все желающие. Представители управы расскажут о планах на строительство детских и игровых площадок в 2020 году, а также проведут презентацию уже построенных площадок и школьного стадиона, который уже в этом году появится у Кренгольмской гимназии.

В прошлом году две спортивные площадки были открыты на улице 26 июля, 9 и в Шахматном парке, детские игровые площадки - в парке Линда, на Кангеласте 40б, возле школы Паю были установлены спортивные и игровые элементы. В 2020 году планируется построить две детские площадки на улице Раху, у домов 38C и 16F, а также одну спортивную для игры в мини-футбол - по адресу Таллиннское шоссе, 50B. Открытая футзальная площадка появится у Солдинаской гимназии. В настоящий момент проводится конкурс госпоставки на проектирование скейтпарка во рву между улицами Тулевику и Лаврецова. Если конкурс пройдет успешно, без задержек, то скейтпарк может появиться в этом году.

Напомним, что в прошлом году город вложил большие средства в реконструкции парков: обновили парк Яама возле вокзала, активно занимались созданием парка ЭР 100, завершен первый этап реконструкции парка Герасимова, работы в нем будут продолжены и весной следующего года.

Место ещё не выбрано

В бюджете 2020 года запланированы средства на проектирование сразу трех новых зданий - еще одного Дома попечения для престарелых, приюта для бездомных животных и нового детского сада. Во всех трех случаях местоположение новых зданий еще неизвестно, рассматриваются несколько вариантов.

Елена Скулачева:

- Строительство Дома для престарелых значится в Программе развития. Дом престарелых будет строиться маленькими домами наподобие детских домов, планируем возводить одноэтажные здания, чтобы не пришлось строить лифты, ведь это приводит к удорожанию строительства.

Конкурс госпоставки на проектирование нового приюта для бездомных животных уже прошел, однако ни одного желающего участвовать в нем не нашлось. Теперь чиновники проведут повторный конкурс. Как пояснила Татьяна Леннук, новое здание будет рассчитано примерно на то количество животных, которое содержится вприютах Нарвы сегодня. Так как сейчас успешно проводится программа стерилизации, чиновники надеются, что поголовье бездомных кошек и собак в будущем расти не будет.

В 2020 году планируется реализовать уже существующий проект по строительству общей кухни для всех городских социальных учреждений (домов детей и престарелых, приютов и прочих). Кухня появится в здании по ул. Маслова 3а. Сейчас общая кухня находится в соседнем здании, но там имеются проблемы с вентиляцией и канализацией. Словом, она не соответствует требованиям, из-за чего и необходимо строить новую.

Помимо этих крупных проектов, Департамент городского хозяйства в течение хозяйственного года занимается и более мелкими работами, включая ремонты в учреждениях отдела культуры (школы, детские сады).

Софья Боборенко





