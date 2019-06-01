Какофония в эфире. Антонина Вредная: очень громкая связь нарвских таксистов с диспетчером напрягает!

Дата публикации: Сегодня, 13:44 Просмотрено: 189

Не знаю, как вам, а мне приходится довольно часто пользоваться услугами такси. Причем, не только в родной Нарве, но и в других городах и странах. И вот удивляет — и напрягает! - меня одна занятная особенность, свойственная именно нарвским таксистам (во всяком случае, лично у меня сложилось такое впечатление, может, вы меня и оспорите). А именно очень громкая связь с диспетчерской.



Садишься в машину и всю дорогу только и слышишь агрессивный треск в эфире и многоголосые бесконечные переговоры. Диспетчер постоянно общается и с твоим шофером, и со многими другими. Причем включена эта связь, что называется, на полную катушку. Ничего подобного я больше нигде не наблюдала. Просто вынос мозга!



Вы, конечно, можете мне сказать: Антонина, не строй из себя неженку; да и по Нарве поездка на такси более 10 минут вряд ли продолжается — потерпишь!

Ну, во-первых, почему, собственно, я должна терпеть, а не хотеть ехать в спокойной и комфортной атмосфере?!

Во-вторых (и это главное!), я-то 10 минут выдержу, а каково человеку за рулем в течение всей своей смены слушать такую какофонию в эфире?! Концентрация внимания падает, раздражительность растет, голова начинает болеть… Согласитесь, очень даже серьезные и неприятные последствия могут быть из-за такой вот «мелочи», как некачественная диспетчерская связь. Я не права?

Антонина Вредная