«АК»: Андрус Тамм может заменить ставшую виновницей ряда скандалов Сивкову на месте редактора муниципальной газеты Narva Linnaleht

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После череды скандалов, связанных с муниципальной Нарвской газетой и ее руководством, в начале этой неделе произошли изменения в совете целевого учреждения, также будут сделаны и кадровые изменения в редакции самой газеты, рассказывает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Нарвская городская управа в понедельник отозвала из совета целевого учреждения Narva Linnaleht председателя совета Андруса Тамма, и вернула в ряды надзорного органа издания главу горсобрания Нарвы Ирину Янович.

"Во-первых, мы прислушиваемся к критике, которую высказывают наши горожане. Мы и сами видим в работе этой газеты определенные моменты, которые можно улучшить. Наши действия направлены на то, чтобы газета росла в профессиональном плане, – сказал "Актуальной камере" мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Все кадровые перемены, которые, возможно, будут в газете, проводит совет. Пока официальных решений нет, об этом говорить рано".

По неподтвержденным данным, вероятно, что бывший председатель совета Андрус Тамм возглавит газету вместо нынешнего руководителя Виктории Сивковой, ставшей виновницей ряда публичных скандалов связанных с газетой.



Prospekt.ee в конце 2019 года писал о скандале вокруг «заимствования» муниципальной газетой чужих фотографий вопреки воле их авторов.

Narva linnaleht без спроса использовала фотографию авторства нарвитянки Анны Марковой, даже не указав ее имя, а когда Анна выразила свое недовольство этим, редактор газеты Виктория Сивкова подняла ее на смех. К запросу прилагается обмен репликами в Facebook между редактором и фотографом, которые мы предлагаем вашему вниманию. Орфография и пунктуация авторов сохранены.



«Анна, а у вас есть солидное портфолио, награды, контракты? - отвечает Виктория на недовольство Анны - Неужели только я ОДНА вас обокрала? А что все остальные даже не пытались? Чумачечиии , просто, как они без ваших фото живут?».



Анна настаивала на своем: «Вы переходите все границы не только профессиональной, но и человеческой этики. И да, представьте, что у меня ооооочень солидное портфолио, в списке которого есть и работы на канцелярию президента, министерства образования и культуры, большие эстонские и международные фирмы и печатные и непечатные издания. И, представьте себе еще раз, что все эти прекрасные клиенты, не только СПРАШИВАЮТ разрешения на использование чужого интеллектуального имущества, а еще и платят за это!PS. И да, только вы одна меня ОБОКРАЛИ, как вы вполне правильно выразились».



Виктория была непреклонна: «Душечка, почему ВЫ мне до сих пор не были знакомы Вашим чудным творчеством? Если бы снимали для президенского пула России или Америки - это супер, так такая конкуренция и такая работоспособность, что можно отдыхать. Ну, и я снимала президента Эстонии, ну и у меня есть старые связи, где по просьбе меня запустят куда я захочу, но я фотограф такой же как и многие нарвитяне. Дружочек, это все ерунда!Ваши фотки мне и всем моим друзьям не нужны! Хватит пиариться! Вот, блин, достижение МОИ фотки украли! Я их вообще не отличу от кучи подобного!Если вы профи, то доказывайте выставками в Нью-Йорке, получите "Золотой глаз". Я общаюсь с такими профи, и нам есть о чем поговорить. А вы просто девочка-припевочка, как и ваше творчество. Лично я у вас его не вижу. Надеюсь, в вашей биографии будут достойные события».



