BBC: Дракула приплыл в Англию на русской шхуне, начавшей свой путь в Нарве. Нарвский краевед Александр Опенко: «Мне этот случай известен»

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Информационный портал bbc.com пишет, что русская шхуна "Деметра", на которой согласно роману Брэма Стокера «Дракула» самый знаменитый вамнир прибыл в Англию, существовала в реальности и свой путь к Туманному Альбиону начала в Нарве.

Кадр из фильма Nosferatu (1922)

В 2013 году правительство тихоокеанской островной республики Тувалу выпустило серию коллекционных монет "Знаменитые корабли, которые никогда не плавали". На одной из них изображена "Деметра". Однако корабль существовал на самом деле, информирует ВВС, сообщая, что о крушении построенного в Нарве судна судна «Дмитрий» 24 октября 1885 года напротив Уитби в свое время Стокеру рассказал старый лодочник.

«В портовом журнале записано, что шхуна называлась "Дмитрий", имела 120 тонн водоизмещения и прибыла из Нарвы (Эстония) с грузом серебряного песка, - информирует BBC. - Если не считать описанных Стокером ужасов, он немногое изменил в реальной истории: назвал корабль вместо какого-то непонятного Дмитрия именем древнегреческой богини, перенес действие с октября на август и сделал портом отплытия болгарскую Варну - звучит похоже, а к владениям Дракулы поближе».

Нарвский историк-краевед Александр Опенко, к которому обратилась Русская служба Би-би-си, сказал, что ему этот случай известен.

Он уточнил, что "Дмитрий" отплыл с грузом лесоматериалов - основным предметом экспорта через нарвский порт в конце XIX века - доставил его в Антверпен и там взял на борт серебряный песок (мелкий чисто-белый песок, используемый для шлифовки строительных камней, устройства садовых дорожек и ремесленных поделок, в том числе в песочных часах).

Портом назначения являлся Ньюкасл, а в Уитби шхуна должна была пополнить запас угля.

По словам Александра Опенко, первоначальный груз, вероятно, принадлежал крупному лесопромышленнику, судовладельцу и меценату Павлу Кочнёву, но был ли он также хозяином "Дмитрия", неизвестно.

"Ко мне обращались исследователи творчества Стокера из Великобритании и США за дополнительной информацией об этом судне, но, к сожалению, нарвские архивы сгорели во время Второй мировой войны", - заявил Опенко.

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