Неравнодушная к происходящему в городе нарвитянка: «Закрывать детский сад «Колобок» нельзя!»

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За неделю до заседания городского собрания, намеченного на 30 января 2020 года, редакция «НГ» получила электронное письмо от своего читателя, представляющее собой обращение к депутатам Нарвского горсобрания. Оно не подписано конкретными именем и фамилией, но его содержание касается актуального в Нарве вопроса, а именно планируемого закрытия детского сада «Колобок». Именно поэтому мы сочли поднимаемую тему общественно значимой, а письмо, таким образом, имеющим право на публикацию.

Уважаемые депутаты! 8 января городская управа Нарвы по предложению отдела культуры приняла решение о закрытии детского сада «Kakuke»(«Колобок» ), пишет неравнодушная к происходящему в Нарве

жительница города. Окончательное решение о закрытии этого детсада в конце января должны принять вы, наши уважаемые депутаты городского собрания Нарвы.

Депутаты городского собрания выбираются населением города, чтобы выражать в горсобрании мнение этого населения. Думаю, что выскажу мнение очень многих неравнодушных нарвитян о том, что закрывать детский сад «Kakuke» НЕЛЬЗЯ! Потому что этот детсад расположен в густонаселенном районе города (Харидусе, 30). На Харидусе, 11 находится ещё один детсад «Päikene»(«Солнышко»), но он заполнен полностью и, по словам директора этого садика Хели Адамович, приведенным в газете Narva Linnaleht от 25 октября 2019 года, там полностью укомплектованы 9 групп, и на очереди более 300 детей.

Такая огромная очередь в этот детский сад не только потому, что благодаря усилиям директора этого детсада старый городской садик превратился в современный, отвечающий всем европейским стандартам детсад. И не только потому, что, как написано в той же статье, «Желающих очень много, и это говорит о том,что нарвитяне хотят видеть своих детей образованными, которые будут прекрасно владеть родным языком и очень хорошо общаться на государственном», но и потому, что детсад «Солнышко» находится в очень удобном месте густонаселенного района города. И потому ещё, что соседнему детсаду «Колобок» грозит закрытие. Других детских садов поблизости нет! Ближайший детсад на Tuleviku, 7 закрыт, там теперь обитает организация Lapsele Oma Kodu. Поэтому неудивительно, что в детский сад «Солнышко» такая большая очередь.

Один из главных приоритетов, по которым родители выбирают детсад, - его нахождение в шаговой доступности от дома. Почему бы не уменьшить очередь в детсаду «Солнышко», благодаря тому, что детсад «Колобок» не закроют, а сделают из него детское учреждение, отвечающее всем европейским стандартам? Тем более, что в детском саду «Колобок» заменены все окна, недавно выполнен ремонт, оборудована новая кухня, а в группах установлена новая мебель!

Детсад до расселения по другим садикам в июле 2018 года был полностью укомплектован, в очереди в него стояло много детей. То есть «Колобок» пользовался популярностью у жителей города. Отдел культуры обосновывает необходимость закрытия этого садика отсутствием денег на ремонт. А на обновление стадиона у Кренгольмской гимназии запланированы в городском бюджете 1,7 млн евро. У меня вопрос к депутатам: соизмеримы ли обновление обычного стадиона у Кренгольмской гимназии, да ещё и за такие огромные деньги, и реновация детского сада «Колобок», который очень нужен в этом густонаселенном районе города и на ремонт которого требуется 1,5 млн евро? Спасет ли обновление стадиона у Кренгольмской гимназии этот ее статус после строительства госгимназии? Не спасёт!

Кренгольмская гимназия, по мнению многих нарвитян, не сможет конкурировать с Языковым лицеем и Пяхклимяэской гимназией. Тогда получается, что 1,7 млн евро закопают в землю стадиона гимназии, директором которой является председатель правящей фракции «Kodulinn Narva» и председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович, принимающая ключевые решения по бюджету города!

Может, разумнее всё-таки перенаправить запланированные на реновацию стадиона деньги на реновацию детсада «Колобок»? И, может быть, стоит предложить директору детсада «Солнышко» Хели Адамович взять под свое крыло и детский сад «Колобок»?

Я согласна с мнением бывшего директора детсада «Солнышко» Иды Мусихиной, которое было опубликовано в статье «Кто съел «Колобок», опубликованной в «Нарвской Газете» от 16 января 2020 года. «Ставя «Колобок» на ремонт в июле 2018 года, - писала тогда Ида Мусихина, - отдел культуры уже знал прогноз рождаемости детей аж до 2023 года, поэтому, думаю, о закрытии детсада было известно уже тогда, а объяснения об отсутствии денег были, скорее всего, лукавством».

Да, очень похоже, что закрытие «Колобка» - это спланированная акция заинтересованных в этом людей: сначала закрывают вроде как на ремонт, потом, «помариновав» годик или полтора, принимают решение о закрытии детского сада! После чего отдел культуры передает этот детский сад отделу коммунального хозяйства, а тот в свою очередь продает детсад заинтересованным лицам, которые уже давно положили глаз на этот лакомый кусочек, на место, где он находится. Потом эти заинтересованные лица сносят детсад и строят на этом месте ещё один торговый центр!

Благодаря мудрому правлению, Нарва из третьего по величине промышленного города уже превратилась в огромный супермаркет, а ее население - в обслуживающий персонал! Если Эстония, как государство, делает все для поддержки молодежи и молодых семей с целью повысить рождаемость в стране, то власти Нарвы делают все для того, чтобы молодежь и молодые семьи уезжали из города, где для них нет работы и никакой перспективы. Детсады закрываются, и родителям приходится возить детей в детсад, расположенный далеко от дома. Хорошо, если в семье есть машина, хотя с нарвскими заработками заработать на нее представляется маловероятным.

Уважаемые депутаты, пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем голосовать 30 января за закрытие детского сада «Колобок»! Опять же согласна с мнением бывшего директора детсада «Колобок» Иды Мусихиной: «Большая территория вокруг пустующего ныне здания наилучшим образом подходит для нужд именно детского сада». Благодаря сохранению этого детского сада уменьшится огромная очередь в детском саду «Солнышко»! А реновация стадиона у Кренгольмской гимназии может и подождать! Да и кто будет заниматься на этом стадионе, если детские сады будут бездумно закрывать?







