Когда Нарва станет «городом пенсионеров»? Молодые нарвитяне называют себя эстонцами

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Главный специалист Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Елена Юшина на традиционном инфочасе гор­управы рассказала журналистам, что население Нарвы стабильно снижается. На 1 января 2020 оно составило 55 905 человек. Из них 45% составляют мужчины и 55% - женщины.

Меньше 56 тысяч человек

По сравнению с прошлым годом, сокращение населения составило 2033 человека, однако, большая часть «убытия» связана с изменениями, вступившими в силу 1 января прошлого года.

Елена Юшина:

- Со 2 января 2019 года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенные в регистр народонаселения с точностью до местного само­управления. Поэтому в число убывших входят не только нарвитяне, покинувшие город, но и, например, граждане ЕС, которые когда-то прибыли в Нарву на работу, а потом, уезжая, не выписались из регистра. Другая категория людей – те, кто выехали из Нарвы в другие города Эстонии, а собственники помещений их выписали.

Она уточнила, что некоторые бабушки выписали своих внуков, прописанных когда-то в квартирах на случай наследования. Причиной стала выплата пособия для одиноко живущих пенсионеров.

В 2019 году умерло 838 нарвитян, а родилось всего 365 детей (на 34 ребенка меньше, чем в 2018), то есть население города уменьшилось естественным путем на 473 человека. К сожалению, рождаемость падает из года в год. Если лет восемь-десять назад в городе рождалось 400-500 детей в год, то в последние годы число рождений не дотягивает даже до 400.

По данным нарвского бюро, в 2019 году город покинули 2544 человека, приехали в Нарву 877 новых жителей. Таким образом, из-за миграции население уменьшилось на 1667 человек.

Елена Юшина:

- В основном, молодые люди уезжают в Таллинн. В столице они, видимо, и рожают детей. Приезжают к нам, в основном, на работу, но наметилась и новая тенденция: в Нарву переезжают жить пенсионеры из Таллинна и Тарту. Отдельной статистики именно по пенсионерам не ведется, но за год, я думаю, в Нарву приехало порядка 50 человек. Меняя место жительства, они указывают в качестве причины переезда то, что Нарва - более тихий и спокойный город. Сейчас 25% населения города составляют пенсионеры.

Неутешительные прогнозы

Уменьшилось и население Эстонии в целом. По состоянию на 1 января 2020 года в стране проживает 1 миллион 337 тысяч 39 человек, численность населения сократилась примерно на 30 тысяч человек, регион Ида-Вирумаа за год потерял 4 637 человек. Такие большие цифры получились, в том числе, и из-за новых требований закона о регистрации, но государство было намерено привести в порядок данные регистра для того, чтобы следующую перепись населения проводить по этим данным, не привлекая переписчиков.

Напомним, что население Нарвы в 1994 году составляло 79 294 человека. За последних 26 лет ведения статистики оно сократилось на 35 процентов.

Специалист бюро регистрации также привела цифры прогноза ООН: самые большие демографические проблемы в ЕС ожидают страны Балтии. Причины кроются в том, что молодежь их активно покидает, а мигранты не желают селиться в них. Прогнозируется, что к 2050 году население Эстонии сократится на 13 процентов, а к 2100-му – на 32.

Кто приезжает жить в Нарву?

Согласно данным регистра, в Нарве живут граждане 45 стран, больше всего граждан Эстонии - 48,5%, граждан РФ - 36%, обладателей серых паспортов - 13,6%, граждан Украины 0,5%, по 0,2% - граждан Литвы и Латвии.

В городе проживают представители 77 разных национальностей и народностей: 83,3% горожан - русские, 3,6% - эстонцы, украинцев стало немного больше - 2,4% (в 2019 году их было 2%). 90 процентов нарвитян называет родным языком русский, эстонский язык является родным для 1,8 % населения.

В 2019 году в Эстонии было 32 тысячи желающих получить кратко­срочное разрешение на работу, из них 25 тысяч ходатайств подали жители Украины. По сравнению с 2018 годом, в прошлом году число ходатайств увеличилось на 62 процента.

Граждане Украины могут работать в Эстонии, оформив или краткосрочное разрешение на работу (сроком до 1 года), или вид на жительство с возможным последующим трудоустройством. Последних стало больше, но точную цифру Юшина назвать затруднилась, так как выдачей видов на жительство занимается Департамент полиции и погранохраны. Что касается краткосрочного разрешения на работу, то данные тоже не полны.

Елена Юшина:

- В 2018 году в нарвское Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния за получением эстонского идентификационного кода обратились 120 человек, до первого сентября 2019 года – 82 человека. Затем функцию выдачи эстонского личного кода (вместе с разрешением на работу) передали Департаменту полиции и погранохраны. В любом случае, можно сказать, что в Нарве число приехавших из Украины не слишком велико. Многие из них сразу заявляют, что, получив регистрацию, отправятся дальше в Таллинн или Тарту.

Молодые нарвитяне называют себя эстонцами

По словам Юшиной, появилась еще одна новая тенденция: молодёжь всё чаще указывает свою национальность как эстонец, даже если их родители - русские или украинцы. По новому закону, появилась обязанность указывать в данных регистра национальность и родной язык. Человек может выбрать сам, какие сведения внести, потом их не возбраняется поменять. Национальность трактуется как принадлежность к той или иной культуре.

Согласно ст. 68 Закона о регистре народонаселения, проживающий в Эстонии человек, обязан зарегистрировать себя, своих детей и опекаемых, с этим связаны выплаты социальных пособий. У жителей страны появилась возможность проверять и вносить изменения (раз в год) в регистр народонаселения, не выходя из дома. Заработал Электронный регистр народонаселения, адаптированный для русскоговорящих пользователей. В регистре народонаселения житель Эстонии может указать два и более адресов, один из которых - адрес регистрации, а другие - контактные адреса. Это сделано для тех, кто живет на два дома. Постепенно вводится также адрес временного пребывания - для студентов в общежитиях, постояльцев домов попечения и военных на срочной службе. Зарегистрироваться в городе, не указывая адрес, по-прежнему можно, но только по ходатайству местного самоуправления.

Софья Боборенко

