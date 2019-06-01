Читатель: в нарвском Старом городе красивой должна быть не только ратуша

Дата публикации: Сегодня, 12:38 Просмотрено: 142

Уважаемая редакция! Много говорят о том, что хорошо было бы возродить Старую Нарву, заново отстроить какие-то ее участки – чтобы привлекать больше туристов, пишет наша читательница Светлана Александровна Кракулева.



Все фото: Светлана Кракулева



Однако на это все требуются большие деньги, поэтому разговоры не становятся пока делами. Но, с другой стороны, есть участки, которые не требуют больших затрат, однако сразу создают впечатление о городе и горожанах в глазах приезжих гостей. Читала в вашей газете, что Нарвскую ратушу будут реставрировать – это отличная новость. Однако совсем рядом с ратушей есть лестница и стена, идущие к Темному саду – это же просто надо себя не уважать, чтобы из года в год оставлять её в таком виде! Хотелось бы спросить у городских властей, планируется ли в следующем году провести ремонт этой лестницы и стены?



На запрос нашей читательницы отвечает директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева:

За последние годы в Нарве были восстановлены подпорные стенки вдоль Таллиннского шоссе и вдоль ул. Пушкина. В разных районах города есть внутридворовые подпорные стенки в аварийном состоянии, например, на ул. Кеваде, Харидусе, Виру, Линд и т. д. Департамент городского хозяйства ежегодно ходатайствует о выделении средств на ремонт, но не всегда находятся бюджетные возможности. Благодарим за обращение горожан и учтем это при дальнейшем планировании работ.





