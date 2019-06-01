Читатель: намерены ли нарвские власти заниматься территорией у пруда на Выйду?

Дата публикации: Сегодня, 11:02 Просмотрено: 237

Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету обратить внимание городских властей на земельный участок у пруда на улице Выйду. Эта территория сейчас выглядит довольно заброшенной, хотя по ней ежедневно проходит довольно много горожан. На сегодняшний день там периодически возникают опасные ситуации при движении машин и пешеходов, отсутствует тротуар, автомобили (у оставшегося от полуснесенного здания бывшего общежития) паркуют таким образом, что для проезда остается одна полоса. Зимой проблема становится острее, так как по склону начинают кататься дети на санках, пишет наш читатель.

Есть ли у города планы привести участок у пруда на улице Выйду (заезд со стороны ул. Креэнхольми) в более безопасное состояние? Принадлежит ли этот участок городу? Есть ли у управы конкретные планы по его благоустройству?

На вопрос читателя поступил ответ из отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства, подписанный директором департамента Еленой Скулачевой:

- Участки по адресам: пр. Выйду 15b и ул. Кереса 22a принадлежат городу Нарве, пруд и участки вокруг него обслуживаются с учетом класса ухода по соответствующему договору.В 2020 году средства на расширение или реконструкцию дороги по адресу Võidu pr J1 в городском бюджете не предусмотрены. Благодарим горожан за обращение, которое учтем при дальнейшем планировании дорожных работ.

Подготовила Софья Боборенко



