В Нарве состоится круглый стол, посвященный строительству детских и спортивных площадок в 2020 году

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23 января в 16.00 в зале Городского собрания, на Петровской площади, состоится круглый стол для всех желающих, в рамках которого обсудят намеченное на 2020 год строительство детских и спортивных площадок, сообщает городская канцелярия.

В 2020 году планируется построить две детские площадки на Раху, 38ц и на Раху, 16т и одну спортивную для игры в мини-футбол на Таллиннском шоссе, 50б. Кроме того на 2020 год запланирована реконструкция пришкольного стадиона Кренгольмской гимназии.

В рамках круглого стола мэр Нарвы Алексей Евграфов и специалисты Департамента городского хозяйства ознакомят с эскизами площадок, расскажут, почему были выбраны именно эти места под площадки, а также о том, какие ограничения должен учитывать город при выборе мест.



