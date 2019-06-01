За год нарвитян стало меньше на две тысячи. Женщин осталось гораздо больше, чем мужчин

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В Нарве по состоянию на начало 2020 года зарегистрировано 55 905 человек. Из них мужчин - 25 087 (44,9%), женщин - 30 820 (55,1%), сообщает городская канцелярия.

Согласно данным регистра народонаселения на 1 января 2019 года, в Нарве проживало 57 842 человека. Городская канцелярия напоминает, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенные в Регистр народонаселения с точностью до города.

• Распределение населения по гражданству:

Граждане Эстонии – 27 127 человек (48,5%)

Граждане России – 20 144 (36%)

Граждане Украины – 263 (0,5%)

Граждане Латвии –.129 (0,2%)

Граждане Литвы – 107 (0,2%)

Граждане Румынии – 72 (0,1%)

Граждане Белоруссии –.64 (0,1%)

Граждане Германии - 51 (0,1%)

В городе живут граждане 45 стран

Лица без гражданства – 7 626 чел. (13,6%)

• Национальный состав населения:

русские – 46 590. (83,3%)

эстонцы – 2014. (3,6%)

украинцы – 1329. (2,4%)

белорусы – 1032. (1,8%)

финны– 325. (0,6%)

татары – 254 (0,5%)

литовцы - 121 (0,2%)

поляки - 95 (0,2%)

латыши – 89 (0,2%)

чуваши – 85 (0,2%)

Всего в Нарве проживают представители 77 национальностей.

Русский язык как родной указали 49 905 чел. (89,3%) эстонский 1 001 (1,8%), украинский 707 чел. (1,3%), белорусский 88 чел. (0,2%).