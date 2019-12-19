Не только 145 тысяч евро. Оппозиционеры выяснили, сколько дополнительно Нарва тратит на муниципальную газету

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В декабре депутаты оппозиционной фракции в Нарвском городском собрании, «Наша Нарва», подали на имя мэра Алексея Евграфова запрос, в котором поинтересовались, сколько муниципалитет тратит в целом на рекламные публикации в Narva linnaleht, если не считать 145 тысяч евро, выделенных на городскую газету из бюджета. Спустя месяц получили ответ на запрос — сумма дополнительных расходов не такая уж и маленькая.

«Сколько было потрачено денег на рекламу и публикацию статей в газете Narva linnaleht в каждом из департаментов Нарвской городской управы?» - спрашивали Евграфова.

Теперь на своей странице в Facebook «Наша Нарва» обнародовала полученную от городской управы информацию о дополнительных расходах города на муниципальную газету. Выяснилось, что Департамент городского хозяйства заплатил в прошлом году изданию Narva linnaleht 2150 евро, Отдел культуры потратил на публикации 2744 евро, Департамент архитектуры — 101 евро, Департамент социальной помощи — 261 евро, Департамент развития и экономики — 521 евро, Городская канцелярия - 635 евро.

В целом дополнительные расходы на газету для городского бюджета составили 6412 евро.

“Деньги были потрачены на рекламу, поздравления на праздники, афиши, поздравления мэра, соболезнования, объявления о работе, объявления про муниципальные аукционы и прочее, - рассказала «Наша Нарва».

Оппозиционеры уверены в том, что платить за публикации еще раз муниципалитет не должен был ни в коем случае.

«В принципе, сумма небольшая, по сравнению с выделенными на газету 145 000 евро, но возникает вопрос: почему городские департаменты платят дополнительно газете за публикацию необходимой горожанам информации, ведь газета создана специально для информирования людей и содержится за городские деньги?", - указывают депутаты «Нашей Нарвы».

Роман Викулов