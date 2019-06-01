Председатель совета Narva Linnaleht Андрус Тамм покидает его. В совет вернется Янович

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Нарвская городская управа собирается отозвать из состава совета муниципальной газеты Narva Linnaleht его председателя Андруса Тамма и вернуть в ряды надзорного органа издания главу горсобрания Нарвы Ирину Янович, сообщает rus.err.ee.



ФОТО: prospekt.ee

Согласно подготовленному горуправой проекту решения, Андрус Тамм будет отозван из совета газеты 22 января, а со следующего дня к работе в надзорном органе приступит председатель Нарвского горсбрания Ирина Янович, вышедшая из состава совета в мае 2019-го в связи с занятостью на основных местах работы, в том числе на позиции директора Кренгольмской гимназии.

"Насколько я знаю, Андрус Тамм сам решил уйти из совета. А поскольку я уже в нем работала, то мне сделали предложение вернуться, и я согласилась", - сказала Ирина Янович.

По ее словам, на сегодняшний день Narva Linnaleht успешно функционирует и в серьезных изменениях не нуждается.

В совет учрежденной в конце 2018 года муниципальной газеты также входят депутаты Нарвского горсобрания Галина Вологдина и Лариса Оленина.

Членство в совете газеты не оплачивается.