Специалист Бюро регистрации народонаселения: число проживающих в Нарве украинцев повысилось

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В 2019 году в Эстонии было 32 тысячи желающих получить краткосрочное разрешение на работу, из них 25 тысяч ходатайств подавали украинцы. По сравнению с 2018 годом, в прошлом году число ходатайств увеличилось на 62 процента.

По словам главного специалиста Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Елены Юшиной, число украинцев, проживающих в Нарве, стало больше. На первое января 2020 года в городе зарегистрировано 2,4 процентов населения, причисляющего себя к украинской национальности. На первое января 2018 года таких горожан было 2 процента.

Как пояснила главный специалист бюро, граждане Украины могут работать в Эстонии или оформив краткосрочное разрешение на работу (сроком до 1 года), или оформив вид на жительство с возможным последующим трудоустройством.

Выбирающих второй вариант стало больше, но точную цифру Юшина назвать затруднилась, так как выдачей видов на жительство занимается Департамент полиции и погранохраны. Что касается краткосрочного разрешения на работу, то данные тоже не полны.

«В 2018 году нарвское Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния за получением эстонского идентификационного кода обратилось 120 человек, до первого сентября 2019 года – 82 человека. Затем функцию выдачи эстонского личного кода (вместе с разрешением на работу) передали Департаменту полиции и погранохраны. В любом случае, можно сказать, что в Нарве число приехавших из Украины не слишком велико. Многие из них сразу заявляют, что, получив, регистрацию, отправятся дальше в Таллинн или Тарту», - сказала чиновница.

Софья Боборенко



