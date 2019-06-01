ВИДЕО И ФОТО: В Нарве прошли крещенские купания. Представители власти и известные нарвитяне отсутствовали

Дата публикации: Вчера, 15:41 Просмотрено: 549

В то время как в Таллинне сам мэр города Михаил Кылварт зашел в холодную воду, в Нарве традиционно обходятся без участия не только без представителей городских властей, а тем более руководства, но и других известных горожан.

19 января в православный праздник Крещения Господня по всему миру проходят крещенские купания. В Нарве в очередной раз поменялось место купания местных православных - это опять же заводь реки Нарова, в простонародье - Липовка, но более глубокая ее часть.



Год назад многие остались недовольны тем, что купаться пришлось там, где чуть глубже, чем по колено - у первого мостика, соединяющего променад с перешейком Липовки.

Организаторы купаний учли пожелания православных и выбрали место поглубже, на участке, где местные рыбаки ловят в это время плотву и другую рыбу.



Сменить место было несложно - на Липовке льда нет, как, впрочем, и на всех остальных водоемах Эстонии.

На термометре "+4". Ничего похожего на крещенские морозы в этом году нет.

В предыдущий раз наовитяне купались на Крещение при плюсовой температуре пять лет назад, но лед на Липовке тогда присутствовал - потепление было временным.

35-летняя Светлана, купавшаяся на Крещение уже в шестой раз сказала Delfi, что погода ее сильно разочаровывает.

"Хочется, чтобы была прорубь, мороз, при котором выходишь из воды с особым настроением, праздничным, что ли", - отметила Светлана.

- Чувствовала ли ты в какой-то из разов недомогание после купаний, не болела ли?

- Никогда. Ни насморка, ничего такого.

В купаниях в Нарове приняло участие чуть больше 20 человек, при том, что в лучшие морозные годы число купальщиков было многократно большим.

Можно сказать, что купания на Крещение остаются в Нарве народным мероприятием – местные политики не пытаются с его помощью напомнить о себе, да и другие широко известные нарвитяне в воду не погружаются.

«Никогда раньше не думал об этом, но это даже хорошо, что никто не делает себе политического пиара на этом, - сказал присутствовавший среди зрителей нарвитянин Александр. – Также по-моему, вообще не совсем правильно рекламировать купания, привлекая известных людей, делая из этого шоу. Все-таки решение искупаться зимой должно быть личным, взвешенным, а не эмоциональным, вроде «он поучаствовал, значит и я поучаствую». Не секрет же, что купания зимой противопоказаны людям с некоторыми заболеваниями, и даже для здорового человека это серьезное испытание».

По сообщению Delfi, в Таллинне в крещенских купаниях принял на этот раз мэр столицы Михаил Кылварт.

Перед Крещенским купанием в Нарве был совершен чин освящения воды, что традиционно происходит в день Крещения Господня, один из главных церковных праздников. Священник напомнил собравшимся, что погружение в освященную воду не очищает человека от грехов, в отличии от исповеди, от покаяния.

Организаторами мероприятия выступают Молодежный отдел Нарвской и Причудской Епархии и Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ.

Роман Викулов







