Даст ли государство миллион евро на ремонт нарвского виадука на улице Раху?

Дата публикации: Вчера, 14:34 Просмотрено: 189

Оба городских виадука - на ул. Раху и на ул. Креэнхольми - находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. Городские власти просят у государства миллион евро на реконструкцию одного из них.



ФОТО: Несущие опоры виадука на ул. Раху находятся в изношенном состоянии. Состояние не аварийное, но заниматься этим объектом необходимо. Софья Боборенко

Елена Скулачева, директор Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, на традиционном инфочасе рассказала журналистам:



- По заказу городских властей в 2019 году специалистами Таллиннского технического университета была проведена экспертиза двух нарвских виадуков. Она показала, что несущие опоры виадуков находятся в изношенном состоянии. Состояние не аварийное, но заниматься этими объектами необходимо.

На 2020 год в городском бюджете заложено 55 тыс. евро на то, чтобы заказать проекты для реконструкции виадуков. По словам Скулачевой, заключение экспертов говорит о том, что оба виадука надо реконструировать, а лучше строить новые. Однако строительство нового виадука обойдется слишком дорого, поэтому пока решено заняться их реконструкцией. Департамент городского хозяйства подготовил проект реновации виадука на ул. Раху с ориентировочной стоимостью 1 миллион 250 тысяч евро. Миллион из этой суммы город просит у государства. Министерство экономики и коммуникаций имеет возможность поддержать местные самоуправления суммой максимально возможной - в миллион евро, это как дотация на содержание транзитных дорог. Нарвский виадук на ул. Раху как раз вписывается в условия программы. Увязывать между собой реконструкцию виадука с проектом TNT (реконструкция транзитной улицы П. Кереса) нецелесообразно, чтобы не затягивать проект, работы по которому намечены на этот год.

Скулачева напомнила, что последний ремонт виадука на ул. Раху проходил лет 20 назад. Будут ли выделены деньги Нарве, станет известно только весной этого года. Если министерство не поддержит ходатайство, городу придется искать средства в собственном бюджете.

Отметим, что на виадуках установлены ограничения по тоннажу. Знаки, ограничивающие вес двигающегося транспорта, установлены уже давно, и их необходимо соблюдать.

Софья Боборенко











