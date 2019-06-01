Епископ Лазарь вновь отметил юные таланты Ида-Вирумаа

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В списке награжденных почетным серебряным знаком «Рождественская звезда», учрежденным епископом Нарвским и Причудским Лазарем с целью поощрения юных талантов, в нынешнем году - семь человек и два творческих коллектива Ида-Вирумаа.



Праздничное настроение пришедшим на гала-концерт создавал обладатель почётного серебряного знака «Рождественская звезда» 2019 духовой оркестр Нарвской музыкальной школы под управлением Игоря Тена. ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА

По сложившейся традиции, «Рождественскую звезду» из рук Владыки талантливые дети и подростки Ида-Вирумаа получают в дни празднования православного Рождества вот уже пятый год подряд. Труд их педагогов отмечается специальными благодарственными письмами.

Торжественное награждение и гала-концерт лауреатов «Рождественской звезды» (не только этого года, но и предыдущих лет) прошли в Нарве в минувшую субботу, 11 января, в большом зале ДК «Ругодив».

За прошедшие пять лет всего было вручено более 80 наград, обладателями их стали индивидуальные исполнители и творческие коллективы, которые ярко проявили себя в течение учебного года.

Лауреатами «Рождественской звезды» 2019 года стали:

- духовой оркестр Нарвской музыкальной школы Narva Brass, педагог Игорь Тен;

- Георгий Смирнов - ученик Нарвской музыкальной школы, педагог Людмила Хомякова;

- Сергей Марков - ученик Нарвской музыкальной школы и педагог Лина Яровая;

- Марек Блинников – ученик Йыгеваской основной школы и музыкальной школы имени Хейно Эллера, педагог Елена Голуб;

- Теона Кикнавелидзе – ученица школы Иллука и Кохтла-Ярвеской музыкальной школы, педагог Анна Тарасовская;

- Алина Баранова – ученица Нарва-Йыэсууской музыкальной и художественной школ, педагог Инга Самусева;

- Дарина-Эйсаль Кононова – ученица Пейпси гимназии, педагог Раиса Костина;

- Тихон Косенко – ученик Воскресной школы при храме Нарвской Иконы Божьей Матери, педагог Зоя Ухабакина;

- ансамбль Нарвской музыкальной школы «Jakub-band-A», педагог Алла Якубова.

Светлана ЗАЙЦЕВА



