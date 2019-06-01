«Ильмарине» продлевает праздник. Новогодние представления будет идти до конца января. 

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Спектакль по пьесе Юрия Михалева «Дед Мороз в гостях у гномов» театр «Ильмарине» начал показывать маленьким зрителям еще в канун Нового года, дав в Таллинне, Тарту, Нарве и других уголках Эстонии десятки представлений. Однако эта сказка настолько популярна, что театр по просьбе родителей маленьких зрителей показывает в этом году свои новогодние представления почти до конца января.



Спектакли «Ильмарине» дают урок нравственности, учат хорошим человеческим качествам. Фото: Ирина ТОКАРЕВА



Родители: «Спасибо за праздник!»

Эта новогодняя сказка - одна из последних работ Юрия Михалева и, как и все его спектакли, обладает особым качеством - вызывает у малышей чувство сопереживания. Во время спектакля маленькие и большие зрители танцуют и поют вместе с героями, а после его окончания с удовольствием фотографируются на память с «настоящими» Дедом Морозом и гномиками. Как правило, родители после спектакля приходят поблагодарить директора театра «Ильмарине» Ирину Михалеву за прекрасное настроение, подаренное спектаклем.

Ирина Михалева:

- Этот спектакль у нас - очень востребованный, мы его показываем уже несколько лет подряд, и в больших городах, и в маленьких поселках - детям везде нужна сказка. Наш дед Мороз - Василий Яковлев - классический, традиционный. Дети часто внимательно присматриваются к нему, а потом подходят ко мне и говорят, что наш дед Мороз – настоящий.

Накануне Старого Нового года представление этой сказки состоялось в торговом центре «Фама», где спектакль с удовольствием посмотрели нарвитяне и гости города. Также спектакль продолжают ждать маленькие зрители детских садов Нарвы и Таллинна - последний раз его покажут 27 января. «Мы, конечно, на каждом спектакле напоминаем малышам, что настоящий новый год наступает 31 декабря в 12 часов ночи, - говорит Ирина Михалева, - но, поскольку один из наших гномиков очень любит этот праздник, то Дед Мороз по его просьбе согласился придти еще раз».

«Ильмарине» - 30 лет

Этим спектаклем театр завершил прошлый, очень нелегкий для себя год, ведь в марте скончался основатель и бессменный руководитель «Ильмарине» Юрий Михалев. А в октябре театруисполнилось 30 лет. И, несмотря на понесенную театром тяжелую утрату, юбилейный год его коллектив встретил достойно.

Недавно театр отметил три года своей деятельности на Вабадусе, 20. «Все эти три года собственник здания постоянно вносит какие-то улучшения, продолжает адаптировать здание для показа спектаклей, сейчас мы думаем над тем, как устроить удобные сидения для маленьких зрителей, чтобы спектакли были хорошо видны зрителям с любого ряда. Также собственник заканчивает работы по обустройству гардероба», - рассказывает Ирина Михалева.

Что касается репертура, то в прошлом году у театра было две премьеры. Одна из них - спектакль «Мальчик с пальчик», совместный проект с Киевским Академическим театром, с директором которого «Ильмарине» сотрудничает уже 7 лет. «Поставил спектакль киевский режиссер Леонид Попов, известный своими постановками далеко за пределами Украины, а играли в нем два киевских актера и две наших актрисы - Татьяна Власенко и Елена Соенен. Мы сыграли 21 спектакль в рамках этого проекта - в Нарве, Таллинне, Тарту. Его посмотрели 1500 детей. Поддержку постановке оказал фонд Культурный капитал», - рассказала Ирина Михалева.Также в этом году состоялась премьера «Приключений Петуха», сказки по мотивам фольклора малочисленного финно-угорского народа мокша. Это - последняя пьеса, написанная Юрием Михалевым. В ней также дебютировал новый молодой актер театра - Никита Щербаков.

Как рассказала нашему изданию директор театра, «Ильмарине» планирует провести в Нарве в июне 2020 года фестиваль уличных спектаклей. К нам приедут коллективы из Карелии, Венгрии и Финляндии. Почему это важно для малышей - смотреть спектакли по мотивам народных сказок? Народная мудрость помогает воспитывать у детей трудолюбие, умение держать слово, веру в себя, смелость, оптимизм. «Наши спектакли дают урок нравственности, учат хорошим человеческим качествам, но делают это без скучных наставлений и с большой долей юмора», - поясняет Ирина Михалева.

Также театр планирует принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который состоится в июне этого года в Тарту, и представить там свое творчество - показать сказки по мотивам финно-угорских народов, которые есть в репертуаре театра.

Ближайший спектакль театра «Ильмарине» в Нарве, на Вабадусе, 20 состоится 19 января в 12.00, театр покажет спектакль для всей семьи по мотивам эстонского фольклора «Танцуй, барин, танцуй!!»

Наша справка

6 октября 1989 года в Нарве открылся театр «Ильмарине», продолживший традиции музыкально – драматического общества «Ильмарине», руководил которым Ханс Отс – дед Георга Отса. Знаменитому певцу в 2020 году исполняется 100 лет. Театр «Ильмарине» планирует в марте-сентябре 2020 года провести ряд мероприятий, посвященных юбилею певца.

Театр ежегодно показывает свыше 200 спектаклей по всей Эстонии, обслуживая около 14000 человек. Цена билета доступна всем зрителям: от 3-х до 4-х евро.

На 2020 год запланированы 3 премьеры. В репертуаре театра 10 спектаклей (в том числе 3 кукольные постановки).

Ирина ТОКАРЕВА