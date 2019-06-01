В Нарве назначен новый городской секретарь. Юллар Кальюсте: в Нарве у меня бизнеса нет

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В конкурсе на место городского секретаря Нарвы, которое осенью минувшего года покинул Антс Лийметс, победил единственный его участник — Юллар Кальюсте, до последнего времени возглавлявший юридическую службу горуправы.

После ухода на пенсию Лийметса, более четверти века являвшегося бессменным городским секретарем, Кальюсте временно заменял его на этой позиции в качестве исполняющего обязанности, а теперь приказом мэра Нарвы стал полновесным горсекретарем.

При том, что авторитет Антса Лийметса как знатока законов и их тонкостей оспаривался немногими, у него были сложные отношения с большинством в Нарвском городском собрании, и уход по собственному желанию на пенсию самого опытного чиновника Нарвы связывали именно с этим.

Мы спросили господина Кальюсте, нет ли у него опасений, что он может, как и Лийметс, войти в конфликт с правящим большинством в горсобрании.

- Возможно, если, посещая сессии городского собрания, будете указывать на те ошибки, о которых лучше промолчать, то возникнут проблемы. Не опасаетесь этого?

- Я буду делать то, что должен, то есть следить за соблюдением законов, и уверен, что именно этого от меня как юриста и ждут, - заверил Юллар Кальюсте.

Антс Лийметс — член Партии реформ, что в недавний период, когда власть в Нарве была центристской, выглядело довольно вызывающе и было, конечно, раздражителем для многих.

- Вы состоите в какой-нибудь партии?

- Нет, и никогда не состоял. Мое положение как чиновника обязывает быть независимым.

- И вас никогда не склоняли к тому, чтобы вступить в какую-нибудь?

- Нет, такого не было.

Юллар Кальюсте занимается и предпринимательской деятельностью — он член правления тартуской фирмы недвижимости K-Toon OÜ. В свое время Кальюсте входил в руководство некоторых нарвских муничипальных фирм.

- Сейчас есть ли у вас какой-то бизнес, связанный с Нарвой?

- Нет, никакого. В этом может убедиться каждый, посмотрев информацию в Коммерческом регистре.

Роман Викулов



