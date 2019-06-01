Не выдержали четырехкратного повышения. Из Нарвской музыкальной школы решили уйти почти все взрослые ученик

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После того, как городская управа Нарвы неожиданно повысила плату за обучение в музыкальной школе взрослых учеников сразу в четыре раза, почти все они написали заявления об отчислении, сообщает rus.postimees.ee.

Взрослых начали принимать в музыкальную школу четыре года назад, и этой весной должен был состояться первый выпуск нового отделения. Но, видимо, в школе останется лишь несколько взрослых учеников, для которых директор попытается разработать упрощенную и более дешевую учебную программу.

В самом конце декабря управа установила новые расценки для учеников Нарвской музыкальной школы, которые начали действовать с января. Для детей и подростков плату повысили с 20 до 25 евро, а для взрослых учеников с 25 до 110 евро.

По словам одной из учениц Юлии Пилль, было понятно, что повышение платы будет, но четырехкратного роста никто не ожидал. К тому же, по словам Юлии, о том, что с января придется платить гораздо больше, ученикам стало известно буквально за пару дней до Нового года.