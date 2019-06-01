Иван Сергеев: нарвский магазин Lidl не будет простой коробкой

Дата публикации: Вчера, 13:03 Просмотрено: 332

Проработавший на посту главного архитектора Нарвы Иван Сергеев считает, что магазин Lidl удачно впишется в городское пространство, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ETV+.

По его словам, при открытии новой торговой площади главный архитектор исходит из законов, местных законодательных актов и общего здравого смысла.

"Магазин Lidl будет не просто минималистичной коробкой. Это будет объект, который общается с городской средой. Кроме того, у этого объекта будет публичное пространство, окрашенное в цвета бренда Lidl. То есть предприятие получит часть городской среды, которая поднимает бренд, а город в свою очередь получит некое игривое хорошее пространство, в котором люди могут находиться бесплатно", – рассказал бывший главный архитектор.





