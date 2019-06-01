Взрослые ученики музыкальной школы возмущены: плата за обучение выросла в четыре раза

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В следующий понедельник, 13 января, взрослых учащихся Нарвской музыкальной школы пригласили в Нарвскую городскую управу: поводом для встречи послужило коллективное обращение 10 учащихся этого учебного заведения. В своем обращении они просят городские власти найти подходящее для всех решение в вопросе платы за обучение взрослых в школах по интересам.

Пока неизвестно, скольких взрослых учеников не досчитается Нарвская Музыкальная школа в этом году, если им не удастся найти с властями города компромисс по оплате занятий. Фото: Софья Боборенко

Причиной обращения к властям стало внеплановое и значительное повышение стоимости занятий для взрослых в музыкальной школе. Заметим, что и в других образовательных учреждениях по интересам — а именно в Нарвском доме детского творчества и в ДК «Ругодив» - стоимость месячного обучения для взрослых неожиданно выросла.

При подготовке бюджета на 2020 год властями города было решено повысить стоимость занятий как для детей, так и для взрослых. 11 декабря 2019 г. горуправа издала приказ с указанием новой стоимости месячного обучения. Однако 23 декабря неожиданно вышло новое распоряжение за подписью мэра А. Евграфова, которое вывесили на сайте горуправы только 30 числа. В нем указывались новые суммы оплаты.

Не секрет, что образование по интересам в Нарве всегда было вполне доступным, поэтому даже двукратное повышение стоимости для взрослых по ряду кружков не выглядит катастрофическим, но вот взрослым учащимся музыкальной школы не повезло. Ранее они платили 25 евро в месяц, согласно первому распоряжению (от 11 декабря) они должны были с 1 января 2020 года платить 40 евро, новый же документ управы гласит, что с 2020 года плата за месяц будет составлять уже 110 евро.

Слишком дорого

Юлия Пилль, автор текста для коллективного обращения, говорит:

- Плата за обучение (25 евро в месяц) давно не поднималась. Все понимали, она рано или поздно повысится, предполагали, что может составить 50 или даже 60 евро. Но не 110 евро! Для большинства нарвитян это слишком большая сумма в месячном семейном бюджете. При этом такое повышение происходит посередине учебного года, во время зимних каникул, когда практически невозможно быстро получить информацию о других вариантах обучения и принять решение, что делать дальше. При этом, хочу отметить, что некоторые учащиеся не знали даже о первоначальном плане изменения стоимости обучения и получили информацию обо всем только из моего сообщения на Фейсбуке. Хотя следует отметить, 19 декабря руководством Нарвской музыкальной школы было проведено собрание, на котором объявили о росте стоимости обучения до 40 евро.

Депутат Нарвского городского собрания Сергей Горлач, получивший копию коллективного обращения, обращает внимание на тот факт, что депутаты голосовали за принятие бюджета на 2020 год, в котором была заложена плата в размере 40 евро. Позже, подчеркивает он, было проведено внеочередное заседание управы, на котором размер оплаты повысился значительно, с депутатами такое повышение не согласовывали.

При этом стало известно, что городская управа Нарвы предлагает предусмотреть в дополнительном бюджете почти 50 000 евро для повышения на 5,2% зарплаты руководителям детских садов и школ.

Пострадают и педагоги

Под обращением подписалось десять человек. Но взрослых учащихся в музыкальной школе больше. Поскольку для большинства взрослых такая плата не по силам, считает Юлия Пилль, то некоторые собираются прервать обучение. Как результат - нагрузку потеряют педагоги, что напрямую отразится на их зарплатах. Для полной ставки педагог Нарвской музыкальной школы должен иметь в неделю 27 часов (в большинстве музыкальных школ в Эстонии норма - 24 часа).

Сама Юлия не желает бросать обучение, поэтому сейчас думает, как поступить, ищет альтернативу. Ближайшая музыкальная школа находится в Йыхви, там плата для взрослых с 1 января 2020 будет составлять 40 евро в месяц. Сайт Таллиннской Музыкальной школы сообщает, что плата за месяц составляет 70 евро, но и уроков там предлагается больше.

Юлия Пилль:

- В принципе, можно было бы договориться со школой в Йыхви, но не в середине учебного года, когда все нагрузки у педагогов распределены. Получается, что те, кто пришел на занятия шестого января, автоматически принимают новые условия оплаты. Таким образом, горуправа Нарвы поставила нас в патовую ситуацию, когда мы не можем найти удовлетворяющее нас решение, так как времени для его принятия практически нет. Говорят о нехватке денег в городском бюджете. Во всех кружках и секциях города повышается плата, где-то даже в два раза, и только для нас - в четыре с половиной (!) раза. Хотя бы дали возможность закончить этот учебный год.

На полную самоокупаемость

Отдел культуры НГУ на просьбу редакции прокомментировать ситуацию ответил следующим образом: «Нарвская горуправа вернулась 23 декабря к вопросу о повышении платы для взрослых за Музыкальную школу и Дом детского творчества вследствие необходимости привести в соответствие расходную и доходную части городского бюджета 2020 года. Мы считаем приоритетом предоставление возможностей для получения образования по интересам детям и подросткам. Поэтому в ходе обсуждения городского бюджета было решено перевести обучение в школах по интересам для взрослых на полную самоокупаемость. Было бы нецелесообразно повысить плату за обучение для детей и подростков в большем объеме, чем это было сделано, и за счет этого оставить плату за обучение для взрослых на более низком уровне».

В приоритете - дети

Стоимость обучения в Нарвском Доме детского творчества (НДДТ) для взрослых выросла 23 декабря сразу в два раза: с 12 до 24 евро. До первоначального повышения, озвученного 11 декабря, взрослые платили 10 евро в месяц.

По словам директора НДДТ Галины Мольдон, в настоящий момент в учреждении числились 53 взрослых ученика, в основном, они занимались рукоделием.

Галина Мольдон:

- Надеемся, что повышение стоимости обучения ни для кого не станет преградой. В некоторых кружках, например, в рукоделии, у нас занимаются целыми поколениями, и образцы изделий, изготовленные взрослыми, становятся прекрасным примером для более юных рукодельниц.

Она напоминает, что согласно Закону о школах по интересам и положениям городских образовательных учреждений по интересам в документах указывается, что эти учреждения образования действуют в сфере молодежной работы, тем самым свою функцию они сохраняют. Оплата для занятий детей хоть и возросла, но незначительно: для кружковцев повышение составило два евро в месяц (плата поднялась с 7 до 9 евро).

Софья Боборенко