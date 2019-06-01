В Нарве закроют детсад «Колобок»

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В делопроизводстве городской управы Нарвы сейчас находится вопрос о предполагаемом закрытии детского сада «Колобок»(Kakuke). Городская управа рассмотрела его 8 января. Окончательное решение о закрытии детсада примут депутаты городского собрания.

Фото: Наталья Соболева

Напомним, что детский сад «Колобок» (Kakuke, Харидусе, 30) расселили в 2018 году в преддверии капитального ремонта. Однако ремонт так и не начался из-за отсутствия денег на самофинансирование. Год назад городская управа Нарвы обещала не закрывать детсад, теперь же Отдел культуры обосновывает необходимость его закрытия отсутствием денег на ремонт, достаточным количеством мест в других детских садах города, а также продолжающимся сокращением числа нарвитян-дошкольников.

Работа детского сада «Колобок», как сообщает ERR, была приостановлена в июле 2018 года, детей распределили по другим детским садам города. Для капитального ремонта детского сада «Колобок» через фонд KIK государство готово было выделить 381 000 евро. В 2017 году Нарва провела тендер на составление строительного проекта, заплатив за это более 28 000 евро. Строительные работы должны были начаться и завершиться в 2019 году. Однако в конце 2018 года проект капитального ремонта детского сада был остановлен, поскольку предварительная смета на строительные работы, представленная проектировщиком, превысила запланированную сумму.

Фото: Наталья Соболева

Калькуляция стоимости строительных работ показала, что выполнение всех требований фонда в части энергосбережения потребует увеличения доли собственного финансирования города как минимум на 630 000 евро, что, в конечном итоге, составит почти 1,5 млн евро.

В проекте решения городской управы Нарвы о закрытии детского сада сказано, что реализация проекта невозможна, так как нет средств.

Как «НГ» пояснила руководитель службы образования Отдела культуры Лариса Дегель, служба выпустила обращение к руководству трех детских садов, куда были расселены дети из «Колобка», - «Кирсике», «Кяоке» и «Тулуке». В этом обращении не только разъясняется ситуация, но и содержится призыв воспринимать перешедших вместе с группами в эти учреждения работников «Колобка» не как временных, а как своих постоянных и полноценных сотрудников, поскольку они уже являются их работниками. Что касается детей, пояснила Лариса Дегель, то все они устроены и находятся при своих учебных местах.

ERR, «НГ»