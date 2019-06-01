В Нарве закроют детсад «Колобок»

Город / УправлениеВ Нарве закроют детсад «Колобок»
Дата публикации: Вчера, 13:32 Просмотрено: 190
В делопроизводстве городской управы Нарвы сейчас находится вопрос о предполагаемом закрытии детского сада «Колобок»(Kakuke). Городская управа рассмотрела его 8 января. Окончательное решение о закрытии детсада примут депутаты городского собрания.
Напомним, что детский сад «Колобок» (Kakuke, Харидусе, 30) расселили в 2018 году в преддверии капитального ремонта. Однако ремонт так и не начался из-за отсутствия денег на самофинансирование. Год назад городская управа Нарвы обещала не закрывать детсад, теперь же Отдел культуры обосновывает необходимость его закрытия отсутствием денег на ремонт, достаточным количеством мест в других детских садах города, а также продолжающимся сокращением числа нарвитян-дошкольников.
Работа детского сада «Колобок», как сообщает ERR, была приостановлена в июле 2018 года, детей распределили по другим детским садам города. Для капитального ремонта детского сада «Колобок» через фонд KIK государство готово было выделить 381 000 евро. В 2017 году Нарва провела тендер на составление строительного проекта, заплатив за это более 28 000 евро. Строительные работы должны были начаться и завершиться в 2019 году. Однако в конце 2018 года проект капитального ремонта детского сада был остановлен, поскольку предварительная смета на строительные работы, представленная проектировщиком, превысила запланированную сумму.
Калькуляция стоимости строительных работ показала, что выполнение всех требований фонда в части энергосбережения потребует увеличения доли собственного финансирования города как минимум на 630 000 евро, что, в конечном итоге, составит почти 1,5 млн евро.
В проекте решения городской управы Нарвы о закрытии детского сада сказано, что реализация проекта невозможна, так как нет средств.
Как «НГ» пояснила руководитель службы образования Отдела культуры Лариса Дегель, служба выпустила обращение к руководству трех детских садов, куда были расселены дети из «Колобка», - «Кирсике», «Кяоке» и «Тулуке». В этом обращении не только разъясняется ситуация, но и содержится призыв воспринимать перешедших вместе с группами в эти учреждения работников «Колобка» не как временных, а как своих постоянных и полноценных сотрудников, поскольку они уже являются их работниками. Что касается детей, пояснила Лариса Дегель, то все они устроены и находятся при своих учебных местах.
ERR, «НГ»