Государство надеется открыть Нарвскую Александровскую церковь для посетителей в этом году

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Министерство внутренних дел надеется открыть Нарвскую Александровскую церковь для публики в течение этого года, концепция использования здания церкви должна появиться в ближайшие недели, после чего объявят тендер на строительство и начнут аварийный ремонт, пишет rus.err.ee

Александровская церковь в Нарве. Автор: Айли Вахтла/ERR

Правительство выделило на ремонт Нарвской Александровской церкви почти 850 000 в сентябре прошлого года. По словам министра народонаселения Рийны Солман (Isamaa), эти деньги используют прежде всего на работы по проектированию и на аварийный ремонт церкви. Для этого Министерство внутренних дел заключило договор о сотрудничестве с фирмой Riigi Kinnisvara, однако, как утверждает министр, тендер на проектирование нельзя объявить прежде, чем будет готова концепция и план действий по использованию церковного здания. По мнению Солман, подготовленная Министерством культуры концепция могла бы быть более детальной.

"Кроме предложенной деятельности в качестве концертного зала, здесь можно было бы проводить праздничные события местного самоуправления, например заключать браки, выдавать свидетельства о рождении, а также разработать концепцию музея, чтобы вскоре начать сотрудничество с музеями. И например, можно еще дополнить концепцию масштабными художественными выставками и мастерскими", – сказала Солман.

Министр народонаселения надеется, что концепция использования Александровской церкви, которая с планом действия сейчас проходит круг согласования, будет готова в течение января. Тогда объявят тендер на проектирование всего церковного здания.

По словам Солман, строительные работы будут осуществлять поэтапно. "Это означает, что если у нас сейчас нет финансирования для всей концепции, которую мы оценили в 2,5 млн евро, то поэтапно можно будет ходатайствовать о финансировании", – сказала она.

На составление строительного проекта Александровской церкви может пойти целый год. Вместе с проектировочными работами начнут аварийный ремонт церкви.

"В первую очередь в церковном здании следует восстановить арки, реставрировать балконы, провести необходимые работы с электричеством, устранить недочеты, выявленные Спасательным департаментом, привести в порядок пути эвакуации, чтобы можно было вновь использовать красивый купольный зал", – сказала Солман.

Министр народонаселения надеется, что в лучшем случае аварийную опасность можно ликвидировать, и открыть церковь для проведения мероприятий в текущем году.

Спасательный департамент закрыл купольный зал Нарвской Александровской церкви для публики весной прошлого года.

Источник: rus.err.ee