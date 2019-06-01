Бумажный город станет собственностью Нарвского музея

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На своем последнем в уходящем году заседании Нарвское городское собрание приняло решение о передаче макета Старой Нарвы в собственность Нарвского музея. И уже в начале января Нарвский музей сообщит общественности, когда, где и каким образом будет экспонироваться макет.

Федор Шанцын начал делать макет Старой Нарвы с 1995 года. Масштаб макета 1:100. Фото: Свен Арбет, DELFI

Экскурсия по Старой Нарве

«Официальный пресс-релиз планируем подготовить к 6 января», - сказал нашему изданию руководитель Нарвского музея Иво Пости, добавив, что к настоящему моменту судьба макета решена - осталось уладить кое-какие формальности и окончательно утрясти практические вопросы.

Напомним, что большая часть макета Старой Нарвы, которую ее автор Федор Шанцын создавал, числясь внештатным сотрудником городской управы, принадлежит городу. Стоимость этого имущества оценена в 27 560,75 евро.

Та же часть макета, которую мастер-энтузиаст начал строить еще в конце 1990-х, принадлежит ему самому, и на вопрос нашего издания, на каких условиях он готов передать ее музею, Федор Шанцын ответил, что отдает свою часть макета безвозмездно. Мастер сказал, что для него важно только одно - чтобы детище всей его жизни не пропало, и он очень рад, что макет наконец-то будет закончен и будет доступен для осмотра.

«Помимо сборки макета, нужно еще поработать и над самим его основанием. До сих пор оно было белым, из белого ватмана - это была словно бы зимняя, снежная Старая Нарва. Теперь я добавлю каменную брусчатку, зелень, деревья - и макет заиграет по-новому», - рассказал мастер. Он отметил, что для полноты впечатления необходимо оснастить экскурсию по Старой Нарве аудиогидом - ведь почти каждый дом, церковь, площадь имеют свою неповторимую историю. «Было бы здорово сделать еще и подсветку макета: скажем, захотел турист послушать ту часть экскурсии, где говорится о доме Петра I, нажал на кнопку - и тут же засветились окна в этом доме, заинтересовался той или иной улицей - и на макете вспыхнула ее подсветка», - поделился своей идеей Федор, отметив, что ее реализация - дело довольно затратное и вряд ли осуществится в ближайшем будущем.

Мастер также рассказал о своих планах на будущее: он задумал начать работу над новым грандиозным макетом, который воссоздаст ту часть нашего города, которая лучше всего сохранилась и имела огромное значение для его судьбы - краснокирпичный район Кренгольма. Затем можно было бы соединить вместе новый макет и уже существующий - и перед зрителями возникала бы целостная картина довоенной Нарвы 1940-х годов.

Новый музейный работник

Сам Федор Шанцын будет теперь числится сотрудником музея и очень доволен своим новым статусом. «Это откроет передо мной двери в различные архивы, в музейные фонды. Отношение ко мне совсем другое будет», - сказал мастер. Хотя уже и сейчас автор макета Старой Нарвы - человек, известный многим жителям Эстонии и за пределами Нарвы. «Мне очень приятно, что люди со всей Эстонии стали помогать мне со сбором материала - присылают редкие фотографии из личных архивов, рассказывают интересные истории о том или ином здании», - говорит Федор.

Например, однажды ему позвонил 74-летний мужчина и рассказал о конфетной фабрике, которую основал в Нарве его отец; фабрика просуществовала до войны и выпускала очень вкусные конфеты, которые готовили вручную по старинным семейным рецептам. «Недавно на одном из аукционов продали фантик от этих конфет за 50 евро. Я хочу всю историю этой фабрики выяснить подробно, узнать рецепт самих конфет - возможно, их можно будет в дальнейшем в музее делать. Это только один из примеров того, как историю творим и сохраняем мы сами», - рассказывает Шанцын. Будет ли маленькая конфетная фабрика, которая когда-то находилась неподалеку от здания бывшего магазина «Силуэт», на макете Старой Нарвы? Да, она там уже есть, отвечает Федор.

К Шанцыну также приезжают энтузиасты из других уголков Эстонии, в том числе Пярну и Тарту, которые, вдохновившись примером нарвитянина, также мечтают создать макеты, которые воссоздали бы вид их родных городов в прошлых столетиях. «Однако они ждут финансирования своих проектов. Я в свое время денег не ждал - ведь никто не верил, что эту работу смогу полностью осуществить», - рассказывает Шанцын.

Он вспоминает, что когда только начинал эту работу, числился разнорабочим, а на деле - мастером на все руки в детском саду «Чебурашка». Тогда-то и появились первые макеты церквей и старинных зданий Нарвы. Они стояли в спортзале, и директор детсада Ирина Ару с гордостью показывала их посетителям, те восхищались тщательностью и точностью работы. Но никому тогда и в голову не приходило, каким уникальным макетом Старого города обзаведется через 20 лет Нарва благодаря необычному хобби своего рядового жителя.

Помимо «восстановления» довоенного Кренгольма, в планах Федора Шанцына - создать макет довоенной Усть-Нарвы, которая славилась тогда своими многочисленными пансионатами, деревянным зодчеством и роскошным курзалом. «Это будет очень увлекательная работа», - считает мастер.

А прямо сейчас Федор работает над проектом, который он назвал «Исчезнувшие церкви Эстонии». Мастер собирается воссоздать из бумаги и картона около 30 церквей, которые когда-то находились в разных уголках Эстонии. Суть идеи - не только продемонстрировать старинную церковную архитектуру но и связать каждую церковь с интересной историей.

Напомним, что уникальная работа Федора Шанцына получила признание в Эстонии уже давно: в 2013 году макет Старой Нарвы вдохновил известного эстонского кинорежиссера Яака Кильми на создание документального фильма «Бумажный город», в 2015 году Федор за свой труд получил из рук президента Эстонии орден Белой звезды, в 2019 году был отмечен Обществом охраны памятников старины медалью за заслуги.

Наша справка:

Из решения Нарвского городского собрания от 19 декабря 2019 года:

« У ЦУ Narva Muuseum есть необходимые навыки для того, чтобы как законсервировать, реставрировать, так и экспонировать макет, чтобы он, с одной стороны, сохранился для будущих поколений, и с другой стороны, был доступен для просмотра всеми заинтересованными лицами...Министерство культуры согласно взвесить возможность однократного компенсирования расходов, связанных с т.н. созданием экспозиции».

Ирина Токарева