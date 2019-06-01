На «Рождество в замке» едут из уезда и заграницы

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Можно смело утверждать, что участникам рождественской программы Нарвского музея «Рождество в замке 2019. Тайны замка» повезло дважды: во-первых, они побывали на занимательных мероприятиях, во-вторых, первыми увидели некоторые помещения замка после масштабной реставрации.

Сладости из марципана делаем всей семьёй под руководством музейного гида

В этом году рождественская программа будет идти в замке по 12 января. С 9 по 27 декабря (теперь уже прошлого года) ее участниками были предварительно сформированные группы детей (школьников, детсадовцев) и взрослых; теперь же билеты продаются и индивидуальным посетителям. Таковых, надо сказать, немало. В первую очередь, конечно, это семьи с детьми.

Многодетные супруги Пантелеевы из российского города Волосово рассказали нам, что они целенаправленно уже третий раз приезжают в Нарву, в замок, именно на рождественскую программу. Машину оставляют в Ивангороде, пешком с тремя детьми переходят границу и сразу сюда. А через два часа обратно, домой.

Андрей Пантелеев, глава семьи:

- Каждый год в программе что-то новое. Интересно нам всем! Главное же, что ты вместе с детьми занят увлекательным делом, а не просто идешь в кафе или гуляешь по торговому центру, разглядывая витрины. Объективно, для нас это недешево — 22 евро за билет (семейный билет на двух взрослых и двух детей — прим. ред.). Но оно того стоит!

Занятия по изготовлению рождественских венков проводит гид Яна Иванова.

Такого же мнения и Александр с Галиной из Кохтла-Ярве, которые вместе с внуком перед походом в замок уже побывали на еще одной рождественской программе Нарвского музея — в Художественной галерее. О «Тайнах замка» они узнали из Фэйсбука. Отзывы, говорят, очень положительные, вот и приехали.

Строго говоря, специальные рождественские программы в Нарвском замке практикуют уже многие годы. «Но сейчас мы решили их немного видоизменить, - рассказывает Наталья Вовденко, руководитель по продажам Нарвского музея, - и рассказывать о том, что Рождество - это вообще-то праздник немного о другом, а не о гномах, Санта Клаусах и Дедах Морозах. Мы возвращаемся, если так можно сказать, к «классическому» Рождеству. Вот почему в одном из новых отреставрированных помещений замка сделали маленький рождественский вертеп и начинаем нашу программу с кукольного спектакля о рождении Иисуса, а в Художественной галерее выставляем картину на тему Рождества «Поклонение пастухов».

После просмотра кукольного спектакля все отправляются в рождественские мастерские. Сначала это замковая кухня, где в этом году можно услышать историю о создании марципана и самим вырезать из уже готового марципанового теста фигурки, украсить их съедобными бусинами, своей монограммой. Потом предстоят занятия в мастерской по изготовлению рождественского венка и елочных игрушек. А затем — добро пожаловать в игровую — большой оригинально украшенный зал, где есть потайная темная комната со «звездным небом», под которым так и хочется загадывать желания.

Полуторачасовая программа заканчивается экскурсией по замку (тем помещениям, которые сейчас открыты) и посещением Северного двора.

Светлана Зайцева

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