+ Видео. + Галерея. В Нарве отмечают годовщину заключения перемирия в Освободительной войне

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3 января исполняется 100 лет с события, которое ознаменовало прекращение боевых действий в Освободительной войне. В память о героических подвигах борцов за свободу Эстонии и в честь памяти о погибших, 1-я пехотная бригада совместно с Нарвской городской управой, кайтселийтом и департаментом полиции и погранохраны организовала в Нарве на Петровской площади построение и показ техники и вооружения.



«Город Нарва и его крепкая оборона сыграли значительную роль в истории нашей страны – выдержавший три вражеских наступления город, борцы за свободу и жители города помогли укрепить независимость Эстонии. В эту пятницу мы соберёмся в центре Нарвы, на Петровской площади, чтобы вспомнить события столетней давности, связанные с Нарвой и местными людьми, и отдать честь тем, для кого Собственное государство было делом всей жизни», - сказал командир 1-ой пехотной бригады полковник Вахур Карус.

Фотогалерея: Наталья Соболева и Софья Боборенко

Видео: Галина Чиченкова