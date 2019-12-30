«Матвейка»: помочь нельзя игнорировать

Дата публикации: 30-12-2019, 10:49 Просмотрено: 335

Судьба нарвского центра для детей с особыми потребностями «Матвейка», который прославился своим ансамблем инклюзивного танца «Счастливые сердца», в последнее время вызывает бурный общественный интерес. Центр задолжал городу свыше 18 тысяч евро за аренду помещений и не в силах выбраться из долговой ямы самостоятельно.

Рита Тернос: «Ничего не получая на основную деятельность, мы за эти годы выплатили городу свыше 61 тысячи евро в виде коммунальных платежей и аренды и свыше 111 тысяч налогов». Фото: Ирина Токарева

Почему так произошло и что будет с «Матвейкой» дальше?

«Помогите сохранить центр»

Центр «Матвейка» за восемь лет своей деятельности заработал хорошую репутацию: его руководитель Рита Тернос в прошлом году получила из рук президента орден Красного Креста IV степени, а в 2013 году стала лауреатом премии Детского фонда ООН «Синяя птица». Танцоры на инвалидных колясках прославляли Нарву на многих международных конкурсах, а в этом году немецкие кинематографисты сняли о «Матвейке» документальный фильм.

Нарвитяне также относятся к «Матвейке» очень тепло, поэтому когда около месяца назад Рита Тернос через социальные сети обратилась к горожанам с просьбой о помощи, на призыв откликнулось множество людей. В обращении, в частности, говорилось о том, что город никогда не помогал центру справляться с расходами на аренду и коммунальные услуги, а они очень высоки, что и привело к долгам:

«Помогите нам, пожалуйста, сохранить наш центр, пережить зиму и продолжить нашу деятельность. Будем благодарны за каждый евро,

перечисленный на этот счет

MTÜ Pereprojekt

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Рита Тернос рассказала нашему изданию, что благодаря помощи горожан к настоящему моменту удалось погасить долгов более, чем

на 4 тысячи евро.

Телепередача ETV+ «Народу важно» посвятила «Матвейке» по видеосюжету в двух своих выпусках подряд: в них подчеркивалось, что центры для детей с особыми потребностями, которых в Нарве имеется всего два, почему-то не имеют равной поддержки от города: к примеру, в 2020 году центру «Лад» будет выделено на основную деятельность 69 тысяч евро, а «Матвейке» - 0.

Не справляются с обязательствами

Через несколько дней после выхода этих всколыхнувших общественное мнение сюжетов в горуправе состоялся инфочас, посвященный «разъяснению ситуации», которая сложилась вокруг нарвского социального центра «Матвейка». Его провели директор Департамента социальной помощи НГУ Елена Васильева и заведующая Отделом имущества Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова.

По словам Елены Васильевой, единственная причина, по которой «Матвейка», вернее, MTÜ Pereprojekt (таково официальное название организации) не получает финансирования на основную деятельность, заключается в том, что организация не подает вовремя заявок, оформленных в соответствии с принятым в городе порядком. Между тем 20 других нарвских НКО, оказывающих социальные услуги, и,

в том числе, «Лад», с этой задачей справляются.

Елена Васильева рассказала, что весной имела двухчасовую беседу с Ритой Тернос, в ходе которой подробно объяснила, что и как нужно делать, и очень просила: «Рита, не забудьте подать ходатайство своевременно!». По словам директора, за год до этого ходатайство MTÜ Pereprojekt было оформлено не по правилам и подано не в социальный департамент, а на имя мэра - в итоге заявка попала на рассмотрение

стратегической комиссии горсобрания слишком поздно и по этой причине была отклонена.

Социальный департамент, со своей стороны, недоволен тем, что MTÜ Pereprojekt не выполнил свои обязательства по оказанию услуг опорного лица для детей с недостатками здоровья - благодаря этой услуге дети получают сопровождающего, который помогает им добраться в школу, к врачу, на лечебные процедуры, и т.п.

Департамент заключил с НКО договоры на оказание таких услуг 19 детям на общую сумму свыше 28 тысяч евро, MTÜ Pereprojekt оказало лишь 46% этих услуг. Недоиспользованные средства придется возвращать государству, что не пойдет на пользу имиджу Нарвы в глазах Министерства социальных дел. «А главное - дети недополучили положенных им социальных услуг, и это больше всего огорчает», - отметила Елена Васильева, добавив, что центр «Лад» сумел оказать детям услуги опорного лица в полном объеме.

Наталья Шибалова сообщила, что в 2011-2018 годах, когда центр «Матвейка» располагался в помещениях на Линда,4, арендная плата с него не взималась, также город оплачивал 30% от коммунальных платежей и платы за обслуживание - все эти льготы можно считать городской поддержкой, которая за эти годы составила 25 236 евро.

Сейчас MTÜ Pereprojekt имеет перед городом задолженность по арендной плате и коммунальным платежам в общей сложности на сумму свыше 18 тысяч евро. Город дважды давал возможность MTÜ Pereprojekt погасить долги в рассрочку (первый раз сроком на 6 месяцев до 30 июня 2019 года и второй раз сроком на 6 месяцев до 31 декабря 2019 года) без взимания пени, сообщила Наталья Шибалова. По ее словам, хотя отдел имущества и был вынужден направить MTÜ Pereprojekt официальное письмо о том, что в случае, если долги не будут погашены, договор аренды может быть расторгнут, на самом деле выселять детей на улицу никто не собирается.

С учетом того, что речь идет об организации, оказывающей востребованную помощь детям с особыми потребностями, разве не может город вообще отказаться от взимания арендной платы? По словам Натальи Шибаловой, такой вариант рассматривался, но сделать это сложно юридически, поскольку в свое время здание было сдано в аренду в результате письменных торгов, при этом MTÜ Pereprojekt само предложило цену - 750 евро в месяц.

Работали честно

Рита Тернос рассказала нашему изданию, что в действительности арендная плата составляет 900 евро в месяц, а что касается коммунальных платежей, то они оказались и вовсе огромными - зимой по 3 тысячи евро в месяц. В 2018 году центр подал ходатайство о поддержке основной деятельности, и это было сделано в срок, хотя и в последний день подачи ходатайств - 15 октября. Правда, ходатайство было подано на имя мэра и председателя горсобрания, а не в городской Социальный департамент, как положено. Но до социальной комиссии документ все же дошел, и комиссия согласилась с тем, чтобы центру была выделена поддержка в размере 25 тысяч евро - на оплату всех расходов по содержанию здания. Правда, потребовала сделать это на специальном бланке. Пока искали бланк, пока переписывали - сроки подачи заявки прошли, и стратегическая комиссия «Матвейке» в поддержке отказала.

По словам руководителя центра, взятие в аренду детсада вовсе не было непродуманным или бесхозяйственным решением: в прежних

помещениях стало тесно, так как детей стало больше, кроме того, детям была необходима безопасная прогулочная зона, и теперь у них есть

неоценимая возможность проводить много времени на свежем воздухе. И, да - рассчитывали в дальнейшем получать поддержку от города, хотя бы в виде бесплатной аренды здания. Так почему же не подали в этом году ходатайство? «После опыта прошлого года произошло эмоциональное выгорание. Была уверена - ничего нам не дадут», - ответила Рита Тернос.

По словам Риты, оказать услуги опорного лица в полном объеме центр не смог из-за того, что некоторые дети подолгу болели, другим услуги были нужны в меньшем объеме, а кто-то и вовсе от них отказался. «Мы всегда работали честно, и я сообщала в департамент о том, что услуг оказано меньше. И это не означает, что услуги кто-то недополучил - просто они были меньше востребованы», - поясняет руководитель центра.

Что дальше?

На вопрос, что же будет с центром «Матвейка» дальше, представители горуправы отвечают, что намерены продолжать сотрудничать с ним и искать выход из сложившейся ситуации - но и руководство «Матвейки» должно в дальнейшем более ответственно подходить к своим обязательствам.

Катри Райк на последней сессии Нарвского горсобрания отметила, что отношение к двум организациям помощи детям с особыми потреб-

ностями - «Ладу» и «Матвейке» - у города неравное. «Я не являюсь адвокатом Риты Тернос: да, она допустила ошибки, пропустила сроки (подачи ходатайства о финансировании- ред.) Но там есть больные дети - и это уже совсем другой вопрос. Необходимо провести круглый стол с участием Риты Тернос и социального департамента - чтобы придти, наконец, к решению этого вопроса». Директор социального

департамента сказала нашему изданию, что относится к этой идее положительно.

Катри Райк также предложила внести в бюджет будущего года 60 тысяч евро на поддержку «Матвейки» за счет сокращения финансирования городской газеты, но эту поправку правящая фракция не поддержала.

Ирина Токарева