В Нарве благодаря бдительному пассажиру полиция задержала пьяного водителя автобуса

Дата публикации: 30-12-2019, 10:08 Просмотрено: 265

Полиция сообщила, что благодаря бдительному пассажиру в Нарве был задержан пьяный водитель рейсового автобуса, пишет rus.err.ee.

Полиция оформила протокол о проступке. Фото: Департамент полиции и погранохраны

"Бдительный гражданин сообщил нам, что один из водителей рейсового автобуса, возможно, нетрезв. Проверив информацию, мы убедились, что чутье не подвело пассажира. К счастью, мы успели отстранить нерадивого водителя от управления автобусом прежде, чем кто-то не дождался своего близкого к праздникам домой", - сообщили в социальных сетях сотрудники Нарвского отделения полиции.

"Алкоголь и руль несовместимы! Особенно, если это руль автобуса!" - напоминают нарвские полицейские.

Отмечается, что полиция составила протокол о проступке.

Автобус фирмы ATKO, за рулем которого находился нетрезвый водитель, обслуживает одну из городских линий в Нарве.

Источник: rus.err.ee